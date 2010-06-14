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Как открыть свою МФО в 2017 году?

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Микрофинансовые организации (МФО). Вопросы и ответы. Инвестирование в МФО. Обсуждение МФО и сервисов по их выбору. "МФО без документов" обсуждаются только в Форуме о псевдоинвестициях!
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Старый Сегодня, 10:08
#1
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,994
Благодарностей: 15,631
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Вопрос Как открыть свою МФО в 2017 году?
Уважаемые пользователи, кто-то может рассказать как открыть своё МФО в 2017 году в связи с изменениями в законодательстве? Какой бюджет, какие разрешения нужны и самое главное, насколько это прибыльно?
__________________
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 10:10.
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