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Как открыть свою МФО в 2017 году?
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Сегодня, 11:39
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя:
Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,994
Благодарностей: 15,631
награды
Как открыть свою МФО в 2017 году?
Уважаемые пользователи, кто-то может рассказать как открыть своё МФО в 2017 году в связи с изменениями в законодательстве? Какой бюджет, какие разрешения нужны и самое главное, насколько это прибыльно?
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в
10:10.
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Сегодня, 11:39