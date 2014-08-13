HeadDe Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 21.12.2016 Сообщений: 129 Благодарностей: 13 КП: 0.077

Google обижает маленьких!



Google ― это капитал 80 миллиардов долларов, всемирная поисковая машина, youtube, android, maps и earth, контроль над интернетом, потоки рекламы, почта gmail, миллиарды пользователей, 54 тысячи сотрудников и знаменитый офис в Калифорнии. AdNauseam ― это три человека, у которых даже офиса нет: профессор Хелен Ниссенбаум работает в Нью-Йорке, разработчик и артист хай-тека Дэн Хоув то в Нью-Йорке, то в Гонконге, дизайнер Цур-Авив в Тель-Авиве. Ну и как их угораздило налететь на Google?



То, что под приятной, гладкой, легкой, скользящей оболочкой интернета скрыты работающие день и ночь механизмы слежки, ни для кого уже давно не новость. Собственно, весь интернет, за исключением темных и глубоких сетей, превратился в паутину слежки. Следят все: рекламные агентства, продавцы, спецслужбы. Все они создают базы данных, в которых пользователь определяется фингерпринтингом (способ идентификации пользователя по настройкам его браузера — А.П.), описывается алгоритмами, классифицируется с точки зрения поведения, потребностей и возможностей. Все они лезут к человеку, обкладывая его куками, суперкуками и впихивая ему в мозг рекламу, идеально подобранную к его запросам. Так, на их взгляд, должен работать интернет.



В ответ правилом хорошего тона стало ставить в браузеры дополнения AdBlock Plus и uBlockOrigin, которые блокируют рекламу. Эти и многие другие дополнения работают по принципу щита, отбивающего летящие в пользователя удары. Можно поставить в браузер много дополнений и создать капсулу из щитов, внутри которой путешествовать по интернету. Но, так или иначе, все это оборона, и ничего, кроме обороны, оборона на последнем рубеже, то есть там, где начинаются наши глаза, наш мозг, наше сознание.



Три чудака без офиса и инвестиций придумали кое-что другое. Они придумали, как бить в ответ! Их легонький AdNauseam, установясь в браузер, тут же начинает в фоне, не мешая пользователю, кликать всю рекламу подряд, как оглашенный. Вы же хотели, чтобы мы кликали? Ну так получайте! И пока человек занят своим делом, то есть читает, играет или коммуницирует в Сети, маленькая программка засыпает тысячами кликов всю окрестную рекламу, радостно приветствуя распродажу бус и BMW, путевок и кроссовок, ламп и лимонов и всех прочих столь же мало связанных между собой вещей. И к чему это приводит?







И мы становимся неотличимы. Мы, объекты слежки, вдруг теряем личные черты и сливаемся в толпу существ без индивидуальных особенностей, отчего вся наука описания клиентов и манипуляции клиентами летит к черту. Сто таких браузеров уже создают сильное напряжение в конкретных следящих механизмах, тысяча способна сломать математические мозги, считающие каждый клик, а сто тысяч, как армия лучников, засыплет кликами огромные конторы, управляющие миром.



Приятно представить себе лица аналитиков, которые приходят утром на работу и с недоумением смотрят на графики, которые показывают, что отныне все кликают всё!



Профессор, программист и художник создали атакующее оружие, способное изменить Сеть!



Это удар в сердце империи, по ее самому главному секрету. Этот секрет состоит в том, что отрасль кормится нами, нашими данными, нашим поведением, нашими привычками, нашими жизнями. Все это им нужно, чтобы перерабатывать в деньги. И вот поэтому Google выбросила AdNauseam из своего всемирного сетевого магазина, но не только. Google вырубила дополнение прямо в браузерах пользователей и установила программный блок, препятствующий новой установке. Google, не вступая в объяснения по существу дела, просто выжгла маленького наглеца из своего браузера Chrome.



Три чудака ― профессор Ниссенбаум, программист Дэн Хоув и дизайнер Цур-Авив ― выпустили в ответ пресс-релиз, в котором сказано: «Страшно подумать, что в любой момент Google может спокойно сделать так, что у вас без всякого предупреждения исчезнут расширения и данные. Сегодня это ваш инструмент конфиденциальности, завтра это ваш фотоальбом или менеджер паролей. Власть Google над браузером Chrome сильна, но храбрые пользователи могут найти инструкцию по установке AdNauseam, где разрешение Google не нужно».



И есть ведь еще Firefox и Opera, в них маленький смельчак AdNauseam может по-прежнему кликать рекламу весело, хотя и с отвращением.





Источник Год начался с лобового столкновения дредноута и джонки ― мегакорпорации Google и крошечного некоммерческого партнерства со странным названием AdNauseam, что можно перевести с латыни как «с отвращением».Google ― это капитал 80 миллиардов долларов, всемирная поисковая машина, youtube, android, maps и earth, контроль над интернетом, потоки рекламы, почта gmail, миллиарды пользователей, 54 тысячи сотрудников и знаменитый офис в Калифорнии. AdNauseam ― это три человека, у которых даже офиса нет: профессор Хелен Ниссенбаум работает в Нью-Йорке, разработчик и артист хай-тека Дэн Хоув то в Нью-Йорке, то в Гонконге, дизайнер Цур-Авив в Тель-Авиве. Ну и как их угораздило налететь на Google?То, что под приятной, гладкой, легкой, скользящей оболочкой интернета скрыты работающие день и ночь механизмы слежки, ни для кого уже давно не новость. Собственно, весь интернет, за исключением темных и глубоких сетей, превратился в паутину слежки. Следят все: рекламные агентства, продавцы, спецслужбы. Все они создают базы данных, в которых пользователь определяется фингерпринтингом (способ идентификации пользователя по настройкам его браузера — А.П.), описывается алгоритмами, классифицируется с точки зрения поведения, потребностей и возможностей. Все они лезут к человеку, обкладывая его куками, суперкуками и впихивая ему в мозг рекламу, идеально подобранную к его запросам. Так, на их взгляд, должен работать интернет.В ответ правилом хорошего тона стало ставить в браузеры дополнения AdBlock Plus и uBlockOrigin, которые блокируют рекламу. Эти и многие другие дополнения работают по принципу щита, отбивающего летящие в пользователя удары. Можно поставить в браузер много дополнений и создать капсулу из щитов, внутри которой путешествовать по интернету. Но, так или иначе, все это оборона, и ничего, кроме обороны, оборона на последнем рубеже, то есть там, где начинаются наши глаза, наш мозг, наше сознание.Три чудака без офиса и инвестиций придумали кое-что другое. Они придумали, как бить в ответ! Их легонький AdNauseam, установясь в браузер, тут же начинает в фоне, не мешая пользователю, кликать всю рекламу подряд, как оглашенный. Вы же хотели, чтобы мы кликали? Ну так получайте! И пока человек занят своим делом, то есть читает, играет или коммуницирует в Сети, маленькая программка засыпает тысячами кликов всю окрестную рекламу, радостно приветствуя распродажу бус и BMW, путевок и кроссовок, ламп и лимонов и всех прочих столь же мало связанных между собой вещей. И к чему это приводит?К тому, что под градом ударов ломаются алгоритмы, созданные для того, чтобы вычислить пользователя, создать его психологический портрет, предсказать его интерес к товару и услуге. Но если вы кликаете на всю рекламу подряд, то портрета нет, так же как алгоритма нет, есть только сумасшедший, который не представляет никакой ценности в глазах рекламы и торговли. Спецслужбы тоже отдыхают, потому что не могут увидеть за таким поведением психологию. Вся эта банда насекомых, облепивших пользователя, при таком его поведении дуреет, ломается и отваливается, а в базы данных записывается сплошной и негодный для анализа шум.И мы становимся неотличимы. Мы, объекты слежки, вдруг теряем личные черты и сливаемся в толпу существ без индивидуальных особенностей, отчего вся наука описания клиентов и манипуляции клиентами летит к черту. Сто таких браузеров уже создают сильное напряжение в конкретных следящих механизмах, тысяча способна сломать математические мозги, считающие каждый клик, а сто тысяч, как армия лучников, засыплет кликами огромные конторы, управляющие миром.Приятно представить себе лица аналитиков, которые приходят утром на работу и с недоумением смотрят на графики, которые показывают, что отныне все кликают всё!Профессор, программист и художник создали атакующее оружие, способное изменить Сеть!Это удар в сердце империи, по ее самому главному секрету. Этот секрет состоит в том, что отрасль кормится нами, нашими данными, нашим поведением, нашими привычками, нашими жизнями. Все это им нужно, чтобы перерабатывать в деньги. И вот поэтому Google выбросила AdNauseam из своего всемирного сетевого магазина, но не только. Google вырубила дополнение прямо в браузерах пользователей и установила программный блок, препятствующий новой установке. Google, не вступая в объяснения по существу дела, просто выжгла маленького наглеца из своего браузера Chrome.Три чудака ― профессор Ниссенбаум, программист Дэн Хоув и дизайнер Цур-Авив ― выпустили в ответ пресс-релиз, в котором сказано: «Страшно подумать, что в любой момент Google может спокойно сделать так, что у вас без всякого предупреждения исчезнут расширения и данные. Сегодня это ваш инструмент конфиденциальности, завтра это ваш фотоальбом или менеджер паролей. Власть Google над браузером Chrome сильна, но храбрые пользователи могут найти инструкцию по установке AdNauseam, где разрешение Google не нужно».И есть ведь еще Firefox и Opera, в них маленький смельчак AdNauseam может по-прежнему кликать рекламу весело, хотя и с отвращением.

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