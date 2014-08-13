Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,896 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google обижает маленьких!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:57
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 129
Благодарностей: 13
КП: 0.077
Google обижает маленьких!
Год начался с лобового столкновения дредноута и джонки ― мегакорпорации Google и крошечного некоммерческого партнерства со странным названием AdNauseam, что можно перевести с латыни как «с отвращением».

Google ― это капитал 80 миллиардов долларов, всемирная поисковая машина, youtube, android, maps и earth, контроль над интернетом, потоки рекламы, почта gmail, миллиарды пользователей, 54 тысячи сотрудников и знаменитый офис в Калифорнии. AdNauseam ― это три человека, у которых даже офиса нет: профессор Хелен Ниссенбаум работает в Нью-Йорке, разработчик и артист хай-тека Дэн Хоув то в Нью-Йорке, то в Гонконге, дизайнер Цур-Авив в Тель-Авиве. Ну и как их угораздило налететь на Google?

То, что под приятной, гладкой, легкой, скользящей оболочкой интернета скрыты работающие день и ночь механизмы слежки, ни для кого уже давно не новость. Собственно, весь интернет, за исключением темных и глубоких сетей, превратился в паутину слежки. Следят все: рекламные агентства, продавцы, спецслужбы. Все они создают базы данных, в которых пользователь определяется фингерпринтингом (способ идентификации пользователя по настройкам его браузера — А.П.), описывается алгоритмами, классифицируется с точки зрения поведения, потребностей и возможностей. Все они лезут к человеку, обкладывая его куками, суперкуками и впихивая ему в мозг рекламу, идеально подобранную к его запросам. Так, на их взгляд, должен работать интернет.

В ответ правилом хорошего тона стало ставить в браузеры дополнения AdBlock Plus и uBlockOrigin, которые блокируют рекламу. Эти и многие другие дополнения работают по принципу щита, отбивающего летящие в пользователя удары. Можно поставить в браузер много дополнений и создать капсулу из щитов, внутри которой путешествовать по интернету. Но, так или иначе, все это оборона, и ничего, кроме обороны, оборона на последнем рубеже, то есть там, где начинаются наши глаза, наш мозг, наше сознание.

Три чудака без офиса и инвестиций придумали кое-что другое. Они придумали, как бить в ответ! Их легонький AdNauseam, установясь в браузер, тут же начинает в фоне, не мешая пользователю, кликать всю рекламу подряд, как оглашенный. Вы же хотели, чтобы мы кликали? Ну так получайте! И пока человек занят своим делом, то есть читает, играет или коммуницирует в Сети, маленькая программка засыпает тысячами кликов всю окрестную рекламу, радостно приветствуя распродажу бус и BMW, путевок и кроссовок, ламп и лимонов и всех прочих столь же мало связанных между собой вещей. И к чему это приводит?

К тому, что под градом ударов ломаются алгоритмы, созданные для того, чтобы вычислить пользователя, создать его психологический портрет, предсказать его интерес к товару и услуге. Но если вы кликаете на всю рекламу подряд, то портрета нет, так же как алгоритма нет, есть только сумасшедший, который не представляет никакой ценности в глазах рекламы и торговли. Спецслужбы тоже отдыхают, потому что не могут увидеть за таким поведением психологию. Вся эта банда насекомых, облепивших пользователя, при таком его поведении дуреет, ломается и отваливается, а в базы данных записывается сплошной и негодный для анализа шум.

И мы становимся неотличимы. Мы, объекты слежки, вдруг теряем личные черты и сливаемся в толпу существ без индивидуальных особенностей, отчего вся наука описания клиентов и манипуляции клиентами летит к черту. Сто таких браузеров уже создают сильное напряжение в конкретных следящих механизмах, тысяча способна сломать математические мозги, считающие каждый клик, а сто тысяч, как армия лучников, засыплет кликами огромные конторы, управляющие миром.

Приятно представить себе лица аналитиков, которые приходят утром на работу и с недоумением смотрят на графики, которые показывают, что отныне все кликают всё!

Профессор, программист и художник создали атакующее оружие, способное изменить Сеть!

Это удар в сердце империи, по ее самому главному секрету. Этот секрет состоит в том, что отрасль кормится нами, нашими данными, нашим поведением, нашими привычками, нашими жизнями. Все это им нужно, чтобы перерабатывать в деньги. И вот поэтому Google выбросила AdNauseam из своего всемирного сетевого магазина, но не только. Google вырубила дополнение прямо в браузерах пользователей и установила программный блок, препятствующий новой установке. Google, не вступая в объяснения по существу дела, просто выжгла маленького наглеца из своего браузера Chrome.

Три чудака ― профессор Ниссенбаум, программист Дэн Хоув и дизайнер Цур-Авив ― выпустили в ответ пресс-релиз, в котором сказано: «Страшно подумать, что в любой момент Google может спокойно сделать так, что у вас без всякого предупреждения исчезнут расширения и данные. Сегодня это ваш инструмент конфиденциальности, завтра это ваш фотоальбом или менеджер паролей. Власть Google над браузером Chrome сильна, но храбрые пользователи могут найти инструкцию по установке AdNauseam, где разрешение Google не нужно».

И есть ведь еще Firefox и Opera, в них маленький смельчак AdNauseam может по-прежнему кликать рекламу весело, хотя и с отвращением.


Источник
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!
HeadDe вне форума  
Ответить
Метки
google, защита, интернет, конфиденциальность в сети
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Куплю строчку в подписи у самых маленьких upline Ссылки 124 11.01.2017 21:22
15 маленьких шагов на пути к большому успеху Ponka Стратегия успеха 95 05.01.2017 16:34
Биткойн для самых маленьких pilot10 Bitcoin 8 13.10.2016 10:44
Баловство на маленьких коэффициентах Shamaxxx Прогнозы от пользователей 4 13.08.2014 18:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Погите начинающему выбрать хостинг
От peoner в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар san777
Как проверить работает ли стратегия? Сколько для этого нужно времени?
От san777 в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватара нет
The KRON Inc. - www.thekron.biz
От andyf в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Хакеры пообещали атаковать сайты центробанков по всему миру
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Гомер
Кабаны-Вабаны с 10000=>1000000 Футбол ТМ ТБ
От Гомер в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube