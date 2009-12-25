American Express собирается использовать блокчейн “по полной программе”

American Express присоединяется к Hyperledger Project, чтобы использовать решения блокчейн-сервисов, трансформирующие современные бизнес-практики.
Еще одна компания, ранее тяготевшая к консервативным финансовым практикам и взглядам, выразила готовность использовать преимущества технологии блокчейн. Гигант из мира пластиковых карт, компания American Express примкнула к проекту Hyperledger, объединившему более 100 институций, в попытке создать предпринимательскую среду с открытой блокчейн-платформой и исходным кодом.
Шастри Дурвашула, вице-президент технического отдела American Express, ответственного за цифровые платежи, будет представлять Управляющий совет Hyperledger.
“Невероятно интересно наблюдать, как такие масштабные организации, как American Express присоединяются к Hyperledger, по мере того, как проект растет и развивается, я верю в то, что поддержка таких ведущих компаний и их опыт возымеет воздействие на пилотные проекты блокчейна Hyperledger и результаты данных экспериментов мы увидим уже в этом году ”— считает Брайан Белендорф, исполнительный директор Hyperledger.
“Мы с нетерпением ожидаем момента, когда мы сможем воспользоваться преимуществами блокчейна, который уже сейчас формирует актуальные бизнес-инициативы и решения”, —рассказал Марк Гордон, вице-президент American Express.
Источник: Financemagnates