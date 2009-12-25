Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,892 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

American Express собирается использовать блокчейн “по полной программе”

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:55
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,547
Благодарностей: 8,598
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
American Express собирается использовать блокчейн “по полной программе”

American Express присоединяется к Hyperledger Project, чтобы использовать решения блокчейн-сервисов, трансформирующие современные бизнес-практики.

Еще одна компания, ранее тяготевшая к консервативным финансовым практикам и взглядам, выразила готовность использовать преимущества технологии блокчейн. Гигант из мира пластиковых карт, компания American Express примкнула к проекту Hyperledger, объединившему более 100 институций, в попытке создать предпринимательскую среду с открытой блокчейн-платформой и исходным кодом.

Шастри Дурвашула, вице-президент технического отдела American Express, ответственного за цифровые платежи, будет представлять Управляющий совет Hyperledger.

“Невероятно интересно наблюдать, как такие масштабные организации, как American Express присоединяются к Hyperledger, по мере того, как проект растет и развивается, я верю в то, что поддержка таких ведущих компаний и их опыт возымеет воздействие на пилотные проекты блокчейна Hyperledger и результаты данных экспериментов мы увидим уже в этом году ”— считает Брайан Белендорф, исполнительный директор Hyperledger.

“Мы с нетерпением ожидаем момента, когда мы сможем воспользоваться преимуществами блокчейна, который уже сейчас формирует актуальные бизнес-инициативы и решения”, —рассказал Марк Гордон, вице-президент American Express.

Источник: Financemagnates
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
american express, карты, новости, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чат-бот American Express запущен seter Новости платежных систем 0 16.09.2016 04:59
American Express забирает бизнес у стартапов bizneser Новости платежных систем 2 10.07.2016 03:23
Система American Express собирается наладить массовый выпуск карт в РФ chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.12.2015 20:36
American Express запустил альтернативу PayPal Alex356 Новости платежных систем 3 12.07.2015 15:46
American Express планирует использовать технологию распознавания лиц CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2015 02:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Viacheslav Sherenko
Credex.biz - Credex, рефбек 5% на все портфели
От Viacheslav Sherenko в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар eXperienceD
imperiainvest-Www.imperiainvest.net
От eXperienceD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Российские банки резко сократили число предложений по кредитным картам
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет oldsuperbeach: 7406 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Karim
profit-mania.com - Profit-Mania
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Первая Full HD 360° Camera получила $1,5 миллиона инвестиций
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube