Idea Drop привлекла €1.17 миллиона для своей краудсорсинговой платформы

Компания Idea Drop предоставляет простое, но мощное решение для организаций, чтобы получить, обработать и реализовать идеи сотрудников, используя онлайн-доступ, iOS и Android. Расположенный в Великобритании стартап завершил раунд финансирования, получив 1,17 миллиона евро.
Платформа Idea Drop позволяет сотрудникам компании делиться свежими взглядами, предложениями по усовершенствованиям и идеями в независимости от того, что они делают и где находятся. Можно честно выражать свои мысли, так как есть возможность скрыть личность автора. Многие боятся делиться своими соображениями, поэтому если их идея найдет поддержку и применение, можно открыть свою личность. 50% сотрудников утверждают, что их идеи крадут коллеги по работе и 1 из 5 менеджеров признается, что ворует идеи подчиненных, а использование Idea Drop позволит рядовым работникам получить повышение или премию за свою воплощенную идею, не боясь, что ее украдут.
Основанная в 2014 году, компания уже сумела создать солидную базу клиентов, куда входят компании из рейтинга Fortune 500 (крупнейшие мировые компании по размеру выручки), полицейские силы Великобритании и предприятия малого и среднего бизнеса из 61 страны. Компания Lear Corporation, одни из мировых лидеров по производству автомобильных сидений, использует платформу Idea Drop для решения своих инженерных задач с 2015 года.
По словам директора Global Lean Engineering Даррена Лея: "Idea Drop интуитивно понятна, она убирает иерархические барьеры и позволяет быстрее решить вопросы. Мы продолжим применять ее, так как эта платформа соответствует нашим запросам."
В общей сложности, стартап уже привлек 1,4 миллиона евро. Новое финансирование будет направлено на ускорение новых разработок и увеличение продаж и маркетинговой активности.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru