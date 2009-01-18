|
Как правильно выбрать дом при покупке?
Выбор дома – мероприятие нелегкое: продавец вряд ли укажет на изъяны, а игнорирование места расположения дома, особенностей его конструкции и работоспособности коммуникаций обернется серьезными проблемами.
Коммуникации.
Вода. Правильная подводка воды к дому избавит от проблем в будущем. Внимание должно быть уделено герметичности водопроводной системы, состоянию труб и элементов системы, давности установки водопровода (не устарел ли он), правильности его установки, качеству воды.
Электричество. Здесь потребуется проверка стабильности напряжения (измерить прибором, поинтересоваться у соседей). Комфортное проживание обеспечит постоянная и бесперебойная подача электроэнергии.
Отопление. Следует выяснить, какой вид отопления дома, особенности его работы, способно ли отапливать дом целиком, эффективность функционирования этой системы в холодное время.
Состояние дома.
Фундамент должен быть прочным. От правильно построенной опоры зависит устойчивость и долговечность дома. Стоимость ее строительства может достигать четверти от цены всего строения.
После замерзания и оттаивания грунтовых вод возникает подвижка грунта, приводящая к движению дома. Лучше всего определит эту проблему специалист.
Важно узнать, чем и как утеплены стены, пол и перекрытие крыши (расспросить хозяев, рассмотреть вскрытую часть стены).
Наличие воды в подполе (погребе) грозит постоянной сыростью, разрушением фундамента и конструкции дома, обеспечивающей его устойчивость.
Расположение дома.
Дом, расположенный внизу холма, может оказаться подтопленным во время обильных дождей и таяния снега. Сооружение, находящееся на вершине под уклоном, потребует периодического укрепления землей. Стоимость таких участков ниже, но приобретение впоследствии потребует дополнительных трат.