tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,437 Благодарностей: 4,432

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Как открыть свой частный детский сад? Почти все мы когда-то посещали детский сад. У каждого из нас свои воспоминания о нем. Наверное, у родителей не было особых трудностей нас туда устроить. Все имели работу, детских учреждений было достаточно. Сейчас же в России ситуация с детскими садиками проблемная. Всем понятны причины возникновения этого: во время перестройки большинство дошкольных учреждений непродуманно закрывались. Муниципальные учреждения обеднели, в них низкие зарплаты. Словом, найти место малышам стало трудно.



Если место найти и удается, то родителей встречает ряд проблем: персонал из-за низкой зарплаты "никакой", кормят плохо, в большинстве случаев ребенок лишен индивидуального разностороннего развития, внутреннее убранство в детских комнатах тоже далеко не на высшем уровне. Потому дети в государственных детских учреждениях часто болеют, плохо развиваются, не желают туда идти и т.д. А как иначе? Если в группе 20-25 малышей, а иногда даже и 30, то о чем можно говорить? Но такая ситуация лишь у нас в России, в других странах давно уже принято уменьшать количество детей: в США - по 5-6 человек и мест при этом достаточно, так как там огромное количество детских учреждений, в Японии не более 8 человек, в Австралии в каждой группе тоже не больше 10 человек.



Посмотрим, что глобально происходит у нас в стране: уверенно зарождается средний класс, то есть, логично сделать вывод, что мы пусть медленно, но все же двигаемся вперед. О чем это говорит? Настало время для создания частных детских садиков! Теперь у нас все больше обеспеченных граждан, которые могут позволить своему ребенку самое лучшее. У многих молодых родителей сейчас находится 10-15 тысяч рублей в месяц для своего драгоценного малыша без ущерба для семейного бюджета. Его чадо может посещать частный, привилегированный детский мини-садик. Чаще всего подобным бизнесом занимаются бывшие сотрудники детских учреждений. Они запускают такого рода бизнес, достаточно хорошо зная его изнутри.



Правда, все чаще люди начинают открывать свой мини-садик без каких либо документов. Даже без особого помещения: иногда прямо в своей квартире. Им совсем несложно уследить за 4-7 малышами. Почему народ рискует и делают все это без документов? Да ведь совсем несложно сказать проверяющим органам, что их просто попросили присмотреть за теми детками. Юридически в таком случае это времяпрепровождение, а не коммерческая деятельность. Почему люди идут на это? Все просто - у нас очень сложно получить разрешение на легализированный детский садик. Примерно на один садик с лицензией приходится 10 неоформленных детских садов. Иногда узаконить крошечный детский садик сложнее, чем огромный ресторан. Требования достаточно жесткие: 6 квадратных метров на ребенка, обязательный пункт первой медицинской помощи, пожарная сигнализация, разные помещения для сна и игр, где можно будет и отдохнуть, и сделать веселую разминку, где должно стоять специальное оборудование. В США на это достаточно получить одну-две справки, а в России это социально ответственный бизнес и открыть его законно без оборудованного помещения, видимо, не получится, а жаль, ведь нам так не хватает такого рода услуг.



Кто уже открывал свой частный детский садик?

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