Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,892 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Jeunesse - компания №1 в мире по темпу роста!!!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 51
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Jeunesse - компания №1 в мире по темпу роста!!!

Компания JEUNESSE GLOBAL зарегистрирована 09.09.09. в США. За 5 лет вошла на рынок в 125 стран мира и по итогам 2016 года вышла на товарооборот 1,4 миллиарда долларов.
Компания зарегистрирована в Ассоциации прямых продаж http://www.dsa.org/forms/CompanyForm...=6477100000360 и заняла 1-е место как самая быстрорастущая компания, а также получила награду “Восходящая звезда”.
Компания Jeunesse победитель 6 Stevie Awards и множества других наград. Компанию возглавляют долларовые миллионеры – супруги Рэнди Рэй и Венди Льюис, которые посвятили сетевому бизнесу более 30 лет. Венди Льюис избрана как одна из самых влиятельных женщин по версии DSA.


Продукция
Продукты компании Jeunesse – это результат исследований, за которые доктора награждены Нобелевской премией.
Вся продукция компании - является лидером в инновационных технологиях, направленных на Омоложение. Это глобальная программа, направленная на сохранение молодости на новом уровне.
Продукция представлена на сайте в виде электронного каталога.


Маркетинг-план
План вознаграждений компании Jeunesse является самым выгодным планом поощрений в данной отрасли.
Дистрибьюторы могут создавать прибыль шестью различными способами, заработать возможность отправиться в роскошное путешествие и продвигаться по 15 уровням карьеры, в зависимости от своих достижений.

Минимальная сумма для вывода: 10$
Выдача комиссионных производится картой, которую компания Jeunesse выдает Вам после регистрации. Картой можно пользоваться во всех странах мира.





Это мой скромный доход. 1001 $ за 1 неделю работы (убрал логины своих дистрибьюторов):

Контакты для связи: Надежда
Телефоны: +7 (499) 394-33-42; +7 (925) 876-23-85
Скайп: blessinggot8
E-mail: info@vipantiage.ru
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

Мой Skype: blessinggot8 ☆ ПОМОГУ НАЧАТЬ БИЗНЕС ☆
Последний раз редактировалось Л е в; Сегодня в 03:32.
Л е в на форуме  
Ответить
Метки
mlm, доход в млм, инвестирование, млм бизнес, сетевой маркетинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Показатель роста зарплат в мире в 2015 году оказался самым низким за 4 года Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.12.2016 17:41
Компания LG увеличила капитализацию на 24% и стала лидером роста chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.12.2015 12:57
"Яндекс" обгоняет Google по темпу роста выручки в РФ Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.07.2015 09:48
Темпы роста цен на жилье в мире по итогам 2014 г. lannna Недвижимость 18 14.06.2015 21:38
Финансовая компания Forex-Broker: GBPJPY: потенциал роста еще сохраняется. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 15.04.2011 16:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар 30king
Kibopartners - возврат реферальных
От 30king в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Aliaksandre
В Нью-Йорке скоро появится новая регулируемая биткойн-биржа Gemini
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Ponka
Подражающее инвестирование: Как инвестировать в духе Уорена Баффета и других гуру
От Ponka в разделе «Стратегия успеха»
Аватара нет
ПАММ-счет AK-Fund: 2940 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар CrazyInvestor
кто становится админом хайпа?
От CrazyInvestor в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Pro-Hyip
perfect-investment - perfect-investment.biz
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube