Jeunesse - компания №1 в мире по темпу роста!!!

Компания JEUNESSE GLOBAL зарегистрирована 09.09.09. в США. За 5 лет вошла на рынок в 125 стран мира и по итогам 2016 года вышла на товарооборот 1,4 миллиарда долларов.
Компания зарегистрирована в Ассоциации прямых продаж http://www.dsa.org/forms/CompanyForm...=6477100000360 и заняла 1-е место как самая быстрорастущая компания, а также получила награду “Восходящая звезда”.
Компания Jeunesse победитель 6 Stevie Awards и множества других наград. Компанию возглавляют долларовые миллионеры – супруги Рэнди Рэй и Венди Льюис, которые посвятили сетевому бизнесу более 30 лет. Венди Льюис избрана как одна из самых влиятельных женщин по версии DSA.
Продукты компании Jeunesse – это результат исследований, за которые доктора награждены Нобелевской премией.
Вся продукция компании - является лидером в инновационных технологиях, направленных на Омоложение. Это глобальная программа, направленная на сохранение молодости на новом уровне.
Продукция представлена на сайте в виде электронного каталога
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План вознаграждений компании Jeunesse является самым выгодным планом поощрений в данной отрасли.
Дистрибьюторы могут создавать прибыль шестью различными способами, заработать возможность отправиться в роскошное путешествие и продвигаться по 15 уровням карьеры, в зависимости от своих достижений.
Минимальная сумма для вывода
: 10$
Выдача комиссионных производится картой, которую компания Jeunesse выдает Вам после регистрации. Картой можно пользоваться во всех странах мира.
Это мой скромный доход. 1001 $ за 1 неделю работы (убрал логины своих дистрибьюторов):
Контакты для связи:
Надежда
Телефоны:
+7 (499) 394-33-42; +7 (925) 876-23-85
Скайп:
blessinggot8
E-mail: info@vipantiage.ru