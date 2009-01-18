Открытие автомойки, бизнес автомойка

Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
На сегодняшний день автомобиль есть практически в каждой семье. Некоторые семьи владеют даже несколькими машинами. В современных активных условиях не всегда удобно и не всегда есть время для того чтобы помыть автомобиль. Решить эту проблему помогают автомойки.
Этот вид бизнеса вполне рентабелен и относится к быстро окупаемым. Подойдет для начинающих предпринимателей. Стоит лишь соблюдать несколько правил при ведении и организации этого бизнеса и тогда он будет точно успешным.
Для начала нужно выбрать подходящее месторасположение для будущей автомойки. В идеале она должна располагаться вблизи дороги, чтобы ее было видно из проезжающих мимо машин. Это позволит оказывать услуги по мойке автотранспорта не только местному населению, но и проезжим, а также гостям города.
Располагать ее следует так, чтобы она точно не мешала проходящим мимо людям и другим организациям.
Не плохо будет разместить ее вблизи кафе либо магазина по запчастям для машин. Все это, конечно, должно располагаться вдоль дороги. Нужно постараться разместить ее так, чтобы вблизи не было другой автомойки, которая может быть конкурентом.
Район, в котором нужно открывать автомойку, должен быть густонаселенным, с большой проходимостью и развитой инфраструктурой. Чтобы в нем было множество офисных центров, магазинов и кафе.
Этот бизнес относится к сезонным. От наличия грязи и слякоти зависит количество клиентов. Однако если поставить автомойку в проходном месте, то прибыль будет круглый год и не зависимо от сезона.
Следует определиться и с типом автомойки. Она может быть тоннельная, самообслуживания и автоматическая. Автоматизированный тип наиболее дорог, но в тоже время пользуется большой популярностью у владельцев автомобилей.
Определившись с этими вопросами, далее следует получить необходимое разрешение на ведение подобного бизнеса. Это довольно долгий и не легкий процесс. Однако получив необходимые разрешения, можно будет спокойно продолжать заниматься бизнесом.
Оборудование должно быть закуплено качественное и известных марок.
Персонал должен быть ответственный и с серьезностью подходить к поставленным задачам.
Принимая во внимание все эти принципы и советы можно добиться успеха в таком интересном и нелегком деле как автомойка.
Кто-нибудь пробовал открывать свою автомойку? На сколько это дело перспективно и сколько требует затраты времени и денег? Какая примерна окупаемость автомойки?
Какие документы для этого необходимы и как получить разрешение на открытие? Лучше самостоятельно составлять бизнес-план и проект или воспользоваться услугами профессионалов и построить автомойку под ключ? Где взять и как наладить необходимое оборудование?
какой вид более актуален? самообслуживание или когда всю работу делают за клиента?