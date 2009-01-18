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Плюсы и минусы новостроек. Купить квартиру в новом или старом доме?
Какие плюсы и минусы существуют у современных новостроек?
Известно, что в новостройках квадратный метр дешевле, особенно на самых ранних этапах строительства и при 100% оплате. Есть возможность планировки и перепланировки квартиры. Обычно современные материалы лучше - пластиковые окна, более теплые стены, необходимые счетчики.
Но при этом есть и свои минусы, такие как недострой или длительное строительство, что приводит к лишней затрате времени и средств. Соседи, которые не дают спокойно жить, при низкой шумоизоляции квартир и регулярных ремонтах, которые затягиваются на года. Сами квартиры, как правило приобретаются в "голом" виде, что приводит к лишней затрате времени и денежных средств...
Что лучше - купить квартиру в новом или старом многоквартирном доме?