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Плюсы и минусы новостроек. Купить квартиру в новом или старом доме?

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Результаты опроса: Что лучше - купить квартиру в новом или старом многоквартирном доме?
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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,437
Благодарностей: 4,432

награды Волшебный горшочек 
Плюсы и минусы новостроек. Купить квартиру в новом или старом доме?
Какие плюсы и минусы существуют у современных новостроек?

Известно, что в новостройках квадратный метр дешевле, особенно на самых ранних этапах строительства и при 100% оплате. Есть возможность планировки и перепланировки квартиры. Обычно современные материалы лучше - пластиковые окна, более теплые стены, необходимые счетчики.

Но при этом есть и свои минусы, такие как недострой или длительное строительство, что приводит к лишней затрате времени и средств. Соседи, которые не дают спокойно жить, при низкой шумоизоляции квартир и регулярных ремонтах, которые затягиваются на года. Сами квартиры, как правило приобретаются в "голом" виде, что приводит к лишней затрате времени и денежных средств...

Что лучше - купить квартиру в новом или старом многоквартирном доме?
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