tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,432 Благодарностей: 4,432

награды

Легкая атлетика. Новости. Обсуждение.



Легкая атлетика - это такой вид спорта, который включает в себя некоторые подвиды такие, как метание и прыжки, беговые виды, спортивная ходьба и пробеги. В спорте, это один из самых основных и древнейших среди других видов. Это основа олимпийских игр. И все потому, что легкая атлетика простая и доступная. Этот вид набрал популярность во всем мире, он постоянно прогрессирует эволюцией. В каждой стране занимаются легкой атлетикой, ведь благодаря этому можно поддерживать свое тело в тонусе, и предотвратить много разных болезней.



История



Упражнения, которые придавали сил, например, такие как борьба, относили к тяжелой атлетике. В эволюции развития бег приобрел 24 стадии. Победить на олимпийских соревнованиях было нелегко, и кто достигал желаемого результата, то есть, побеждал, получал большие привилегии, это могла быть почетная должность. Также в Греции в древние времена ценили бег с копьем и прыжки в длину.



Правила соревнований спортсмены устанавливали самостоятельно, это позже переросло в постоянство. В XVI веке некоторые нюансы поменялись, вместо метания тяжелого камня изобрели толкание металлического ядра. Лучший результат с прыжка с шестом зафиксировали в 1830 году. Все это происходило в Англии. Лондонский атлетический клуб, который был создан в 1865 году, поднимал рейтинги легкой атлетике там очень часто проводились соревнования.



Легкая атлетика приобретала распространенности и среди университетов. Например, когда в Нью - Йорке открыли атлетический клуб, это произошло в 1868 год, организовался студенческий союз для достижения высоких уровней в спортивном мире. Этот союз образовался несколько позже. На Олимпийских играх победу в основном получали американские легкоатлеты.



Виды легкой атлетики



Для женщин в настоящее время существует 23 вида. Чемпионаты, которые проводятся в помещениях включают в себя 26 видов, то есть, 13 для женщин и такое же количество для мужчин. Но на официальных соревнованиях мужчины против женщин не соревнуются.



Бег бывает на длинной, средней, коротких и очень длинных дистанциях, также барьерный бег, эстафетный и бег с препятствиями. В этом виде самое главное выдерживать дистанцию, быть выносливым и тактическим, именно таких людей набирали в эту группу. Такое соревнования проводятся в любую погоду. Когда проводится данное соревнование спортсмены не должны мешать друг другу, они должны бежать каждый на своей дорожке.



Прыжки бывают вертикальные и горизонтальные. Такой вид требует прыгучести и подвижности. Перед соревнованием каждый спортсмен имеет три пробных попытки. Прыжок состоит из разбега, подготовки к отталкиванию, потом именно отталкивание, переход через планку и приземления. Ни в коем случае нельзя касаться планки, это чревато проигрышем в соревновании. При удачной попытке судья поднимает белый флаг. К горизонтальным прыжкам относят прыжок в длину. Здесь нужно достичь наибольшего результата горизонтальной длины прыжка с разбега. Сначала нужно пробежаться, а потом оттолкнуться ногой от специальной дорожки и прыгнуть в ямку с песком.



К виду Метание входит: метание молота, копья или диска, а также толкание ядра.



Многоборье проводят с расчетом на два дня. Сюда входят и бег, и прыжки, и даже метания. Обязательно должен быть отдых между этими видами, это может быть 30 минут.



Вывод:



Легкая атлетика (она же физкультура) - это не только хобби, но и стиль нашей жизни. Он нужен нам не только для хорошего результата на соревнованиях, но и для нашего здоровья. Благодаря спорту можно поддерживать свои мышцы в тонусе и повышать свое общее самочувствие. В этой теме новости и обсуждение легкой атлетики и событий связанной с ней, а пока вводная статья...- это такой вид спорта, который включает в себя некоторые подвиды такие, как метание и прыжки, беговые виды, спортивная ходьба и пробеги. В спорте, это один из самых основных и древнейших среди других видов. Это основа олимпийских игр. И все потому, что легкая атлетика простая и доступная. Этот вид набрал популярность во всем мире, он постоянно прогрессирует эволюцией. В каждой стране занимаются легкой атлетикой, ведь благодаря этому можно поддерживать свое тело в тонусе, и предотвратить много разных болезней.Упражнения, которые придавали сил, например, такие как борьба, относили к тяжелой атлетике. В эволюции развития бег приобрел 24 стадии. Победить на олимпийских соревнованиях было нелегко, и кто достигал желаемого результата, то есть, побеждал, получал большие привилегии, это могла быть почетная должность. Также в Греции в древние времена ценили бег с копьем и прыжки в длину.Правила соревнований спортсмены устанавливали самостоятельно, это позже переросло в постоянство. В XVI веке некоторые нюансы поменялись, вместо метания тяжелого камня изобрели толкание металлического ядра. Лучший результат с прыжка с шестом зафиксировали в 1830 году. Все это происходило в Англии. Лондонский атлетический клуб, который был создан в 1865 году, поднимал рейтинги легкой атлетике там очень часто проводились соревнования.Легкая атлетика приобретала распространенности и среди университетов. Например, когда в Нью - Йорке открыли атлетический клуб, это произошло в 1868 год, организовался студенческий союз для достижения высоких уровней в спортивном мире. Этот союз образовался несколько позже. На Олимпийских играх победу в основном получали американские легкоатлеты.Для женщин в настоящее время существует 23 вида. Чемпионаты, которые проводятся в помещениях включают в себя 26 видов, то есть, 13 для женщин и такое же количество для мужчин. Но на официальных соревнованиях мужчины против женщин не соревнуются.бывает на длинной, средней, коротких и очень длинных дистанциях, также барьерный бег, эстафетный и бег с препятствиями. В этом виде самое главное выдерживать дистанцию, быть выносливым и тактическим, именно таких людей набирали в эту группу. Такое соревнования проводятся в любую погоду. Когда проводится данное соревнование спортсмены не должны мешать друг другу, они должны бежать каждый на своей дорожке.бывают вертикальные и горизонтальные. Такой вид требует прыгучести и подвижности. Перед соревнованием каждый спортсмен имеет три пробных попытки. Прыжок состоит из разбега, подготовки к отталкиванию, потом именно отталкивание, переход через планку и приземления. Ни в коем случае нельзя касаться планки, это чревато проигрышем в соревновании. При удачной попытке судья поднимает белый флаг. К горизонтальным прыжкам относят прыжок в длину. Здесь нужно достичь наибольшего результата горизонтальной длины прыжка с разбега. Сначала нужно пробежаться, а потом оттолкнуться ногой от специальной дорожки и прыгнуть в ямку с песком.К видувходит: метание молота, копья или диска, а также толкание ядра.проводят с расчетом на два дня. Сюда входят и бег, и прыжки, и даже метания. Обязательно должен быть отдых между этими видами, это может быть 30 минут.(она же физкультура) - это не только хобби, но и стиль нашей жизни. Он нужен нам не только для хорошего результата на соревнованиях, но и для нашего здоровья. Благодаря спорту можно поддерживать свои мышцы в тонусе и повышать свое общее самочувствие.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Регистрация на форуме MMGP __________________