Компания Earnix, занимающаяся предикативной аналитикой, привлекла $13.5 миллионов

Earnix, расположенный в Тель-Авиве, Израиль, стартап, занимающийся предоставлением услуг аналитического прогнозирования для финансового сектора, завершил раунд финансирования, получив 13,5 миллионов долларов.
Среди инвесторов можно отметить Venture Partners (JVP), Vintage Investment Partners и Israel Growth Partners (IGP). По результатам финансирования, Реувен Бен Менахем, учредитель и бывший генеральный директор Fundtech (поставщик программного обеспечения для индустрии финансовых услуг), был избран председателем, а Хаим Шани, соучредитель и генеральный партнер IGP, был назначен директором компании.
Earnix намерена использовать привлеченные средства для расширения деятельности в глобальном масштабе, проникновения в банковскую вертикаль и разработку новых продуктов.
Основанная Сэмми Криклером, Earnix предоставляет компаниям, занятым в финансовом секторе, программное обеспечение с аналитическими функциями, которое сочетает в себе предикативное моделирование и оптимизацию с возможностью подключения в режиме реального времени к основным операционным системам, что дает улучшение качества продукта, оптимальное ценообразование и выбор правильных маркетинговых решений в сочетании с изменяющейся динамикой рынка.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru