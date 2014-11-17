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Компания Earnix, занимающаяся предикативной аналитикой, привлекла $13.5 миллионов

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Старый Сегодня, 00:59
#1
Премиум
 
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Регистрация: 17.11.2014
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Компания Earnix, занимающаяся предикативной аналитикой, привлекла $13.5 миллионов

Earnix, расположенный в Тель-Авиве, Израиль, стартап, занимающийся предоставлением услуг аналитического прогнозирования для финансового сектора, завершил раунд финансирования, получив 13,5 миллионов долларов.

Среди инвесторов можно отметить Venture Partners (JVP), Vintage Investment Partners и Israel Growth Partners (IGP). По результатам финансирования, Реувен Бен Менахем, учредитель и бывший генеральный директор Fundtech (поставщик программного обеспечения для индустрии финансовых услуг), был избран председателем, а Хаим Шани, соучредитель и генеральный партнер IGP, был назначен директором компании.

Earnix намерена использовать привлеченные средства для расширения деятельности в глобальном масштабе, проникновения в банковскую вертикаль и разработку новых продуктов.


Основанная Сэмми Криклером, Earnix предоставляет компаниям, занятым в финансовом секторе, программное обеспечение с аналитическими функциями, которое сочетает в себе предикативное моделирование и оптимизацию с возможностью подключения в режиме реального времени к основным операционным системам, что дает улучшение качества продукта, оптимальное ценообразование и выбор правильных маркетинговых решений в сочетании с изменяющейся динамикой рынка.


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Перевод специально для MMGP.ru
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