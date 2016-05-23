bestchange начал торговать edinar'ом! что дальше? onecoin? oriflame-coin?

всем привет. обнаружил, что bestchange присоединлся к стану edinar и теперь начал предлагать это фуфло к обмену у себя на площадке...
удивительно, на что идут люди в погоне за наживой! даже откровенное фуфло уже не боятся выставлять...
не думаю, что человек, который там админит не в курсе всего развода, что произошел у него на площадке:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=470963
так он еще решил и дальше народ втягивать на это дело!
фу-фу-фу! не стыдно?
добавлено через 1 минуту
exchangebox убрали это фуфло у себя с мерчантов, а тут на тебе
bestchange отжигает...
эгегеей... на шхуне? кровавые мальчики не будут сниться?