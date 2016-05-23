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bestchange начал торговать edinar'ом! что дальше? onecoin? oriflame-coin?

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Старый Сегодня, 00:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 26
Благодарностей: 9
КП: 0.000
bestchange начал торговать edinar'ом! что дальше? onecoin? oriflame-coin?
всем привет. обнаружил, что bestchange присоединлся к стану edinar и теперь начал предлагать это фуфло к обмену у себя на площадке...

удивительно, на что идут люди в погоне за наживой! даже откровенное фуфло уже не боятся выставлять...

не думаю, что человек, который там админит не в курсе всего развода, что произошел у него на площадке:

http://mmgp.ru/showthread.php?t=470963

так он еще решил и дальше народ втягивать на это дело!

фу-фу-фу! не стыдно?

добавлено через 1 минуту
exchangebox убрали это фуфло у себя с мерчантов, а тут на тебе bestchange отжигает...

эгегеей... на шхуне? кровавые мальчики не будут сниться?
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Последний раз редактировалось дмЫтро; Сегодня в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
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