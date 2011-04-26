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Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator по всему миру

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Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator по всему миру


Американский производитель программного обеспечения Оракл (Oracle) заявил, что он расширяет свою программу поддержки стартапов под названием: "Startup Cloud Accelerator" (Акселератор стартапов в облаке). И как заявляют в самой корпорации согласно этой программы, Оракл продолжит открывать свои центры поддержки во многих странах мира и на данном этапе он откроет 7 таких центров.

В этих центрах, специалисты Оракла будут вести полугодовые курсы по основам ведения бизнеса, современным технологиям, читать лекции как получить доступ к клиентам и инвесторам, а также будет организован бесплатный доступ к Oracle Cloud (это доступное облако в сети, которое помогает новым компаниям в их бизнесе). Оракл считает данное направление важным для себя так как поддержка новых стартапов - это важнейшее звено во всей цепочке технологических инноваций.

Господин Томас Куриан, который занимает в компании должность президента по разработке продуктов, в связи с этим заявил следующее: "Запуск нашего нового центра поддержки в индийском Бангалоре показал, что нужно создавать экосистему поддержки стартапов и во многих других стран мира, поскольку облачные технологии являются стимулом к инновациям в любом секторе современного бизнеса. Со своей стороны мы будем оказывать поддержку этой новой облачной технологической революции".

Здесь также стоит упомянуть, что сейчас в сети общедоступна вышеупомянутая облачная платформа Oracle Cloud и благодаря своей большой производительности, огромной мощности, а также набору предлагаемых услуг она является огромным подспорьем для начинающих стартапов и фирм, причем из любой страны мира. А весь облачный сервис Oracle даёт разработчикам сборные блоки для скорого запуска и дальнейшего масштабирования по мере переориентации, расширения и изменения бизнеса — на 3-х уровнях или в "облаке", с вертикальным или горизонтальным расширением. Обладая всемирным распространением, Оракл в состоянии предложить не менее пятидесяти интегрированных облачных услуг для поддержки как крупных так и небольших фирм.

Индийской программе поддержки стартовавшей в Бангалоре, еще нет и 1 года, а с её помощью уже сотни новых фирм получили помощь, причем большинство из них уже показали отличные результаты в бизнесе.

Кураторами по расширению программы поддержки Оракл выступят Реджи Брэдфорда (Reggie Bradford), старший вице-президент по внедрению продуктов и Санкета Атала (Sanket Atal), вице-президент Оракл по продвижению, который и запускал в Бангалоре тестовую программу поддержки.

И как сказал Реджи Брэдфорд: "Мы понимаем, что ближайшие 5-10 лет важную роль в инновациях и росте практически любого бизнеса будут играть облачные вычисления. Соответственно, мы в нашей компании прекрасно осознаем, что именно стартапы закладывают основу большинства инноваций и поэтому с помощью этой программы мы дадим вновь образованным фирмам доступ к значительным мощностям и протянем руку помощи, когда она им крайне важна".

Программа Oracle Startup Cloud Accelerator предназначена для открывающихся технологических фирм и стартапов, реализующих возможности технологий. Прием заявок будет производиться на протяжении всего 2017 г. в любом из 7 открываемых центрах Оракл. И это будут следующие города: Бристоль, Дели, Мумбай, Париж, Сан-Паулу, Сингапур и Тель-Авив.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/588fa3e01e748
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