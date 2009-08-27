Кэшбери-Cashbery-рефбек 200%

Приветствую,Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке и сделает вклад в проекте cashbery.com
Мой обзор проекта: http://inetinvestor30king.com/cashbery/
Условия по рефбеку:
"ЛайтЗайм"
-2% с каждого вклада!
"Лакшери"
- 4% с каждого вклада!
"Премьер"
- 4.5% с каждого вклада!
"Президент"
- 5% с каждого вклада!
Рефбек выплачиваю только по Перфекту и AdvCash
При запросе рефбека укажите:
Ваш логин в проекте.
Сумму вклада.
Реквизиты для отправки рефбека.
Примечание: Кто в этой теме не отписывается о получении рефбека, с последующих вкладов рефбек не получает! Без обид, господа!