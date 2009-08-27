Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Кэшбери-Cashbery-рефбек 200%

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Старый Сегодня, 00:30
#1
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 4,788
Благодарностей: 6,684
КП: 0.006
Кэшбери-Cashbery-рефбек 200%
Приветствую,Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбек для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке и сделает вклад в проекте cashbery.com
Мой обзор проекта: http://inetinvestor30king.com/cashbery/
Условия по рефбеку:

"ЛайтЗайм"-2% с каждого вклада!
"Лакшери" - 4% с каждого вклада!
"Премьер" - 4.5% с каждого вклада!
"Президент" - 5% с каждого вклада!

Рефбек выплачиваю только по Перфекту и AdvCash



При запросе рефбека укажите:

Ваш логин в проекте.
Сумму вклада.
Реквизиты для отправки рефбека.

Примечание: Кто в этой теме не отписывается о получении рефбека, с последующих вкладов рефбек не получает! Без обид, господа!
__________________
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