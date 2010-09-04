Шведская IKEA Group инвестировала 100 млн. евро в литовский парк ветрогенераторов

Подконтрольная группе IKEA Group компания IRI Investments Lietuva купила парк ветрогенераторов в Литве мощностью 45 МВт.
Сообщается, что речь идет о парке, состоящем из 19 ветрогенераторов и который был введен в эксплуатацию в Мажейкском районе Литвы в середине 2016 года. Закрыть сделку планируют до конца марта, а ее стоимость составляет примерно 100 млн. евро.
По словам менеджера Ikea Group по вопросам устойчивого развития Стива Ховарда, инвестиции в обновляющуюся энергетику интересны компании, прежде всего, тем, что они позволят лучше приспособиться к тенденциям “чистой” экономики. Благодаря инвестициям в Литве, компания еще ближе подобралась к своей цели – вырабатывать столько возобновляемой энергии, сколько необходимо для собственной деятельности.
Данный парк контролирует предприятие Pamario jegainiu energija, которое было куплено IRI Investments у инвестиционной компании Orion Asset Management и фонда голландского капитала Energy Investment Fund. Изначально приобретением парка заинтересовались как местные, так и международные инвесторы.
В планах же IKEA Group к 2020 году стать энергетически независимой и производить всю необходимую ей энергию из обновляющихся источников. На сегодняшний день группа располагает 415 электростанциями, а также 730 тыс. модулями солнечной энергии, установленными на крышах зданий.
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