vmechte.com - Вмечте ● Рефбэк 120% (8.4% от вклада) + Куча бонусов ●

Так же возвращаю вам 3% от каждого депозита вашего лично приглашенного реферала
Разберем на примерах:
Цитата:
Вы сделали первый вклад 100$, я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 8.4$ (рефбэк 120%).
Цитата:
Вы сделали второй вклад 500$, я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 42$ (рефбэк 120%) итд.
Цитата:
Ваш реферал сделал вклад 300$, я возвращаю вам 3% от суммы, это 9$ (+ Бонус 1$) см. ниже.
Цитата:
Рефбэк за все вклады и реинвесты выплачиваются по средствам внутреннего перевода в проекте!!!
Бонусы для партнеров
Бонус активным партнерам!
1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$, выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.
2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.
3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.
4. За любые вклады партнеров со 2-го и далее уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонус 0.25$ единоразово.
Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ник партнера и сумму депозита.
Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ.
Бонусы за оборот в 1 линии!
Всем своим партнерам, достигшим определенного оборота денежных средств в 1-й линии своей структуры, выплачиваю следующие бонусы:
1. Оборот 1000$ - Бонус 15$ единоразово
2. Оборот 2000$ - Бонус 30$ единоразово
3. Оборот 3000$ - Бонус 45$ единоразово
4. Оборот 4000$ - Бонус 60$ единоразово
5. Оборот 5000$ - Бонус 75$ единоразово
Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!
Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ники партнеров и номер вашего кошелька РМ.
Бонус 10$ за видеоотзыв!!!
Данный бонус может получить любой активный партнер 1 линии моей структуры, с депозитом не менее 50$. Для получения бонуса, Вам необходимо записать видео длительностью не менее 1 минуты и выложить его на канал You Tube о:
1. как вы нашли тему про рефбэк 2. сумме вашего взноса 3. том что вы быстро получили рефбэк 4. том что самое выгодное предложение
ВНИМАНИЕ!!! Обязательное условие, в описании к видео должна быть прикреплена ссылка на тему про рефбэк.
Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!
После выполнения данной процедуры с соблюдением всех условий, Вам необходимо связаться со мной, прислать ссылку на видео и сообщить кошелек РМ для получения бонуса.
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Скайп чат партнеров моей структуры, в котором вы можете получить ответы на возникшие вопросы и узнать последние новости:
Условия получения рефбэка:
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1. Регистрация по моей рефссылке, в поле "Вас пригласил" (см. в личном кабинете в разделе "Моя команда"), должно быть rcb101ru.
Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).
2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник и сумму взноса.
3. Написание отзыва о получении рефбэка (бонуса) ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.
4.Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.
5.Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!