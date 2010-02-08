Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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vmechte.com - Вмечте ● Рефбэк 120% (8.4% от вклада) + Куча бонусов ●

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Старый Вчера, 23:43
#1
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,310
Благодарностей: 29,415
КП: 0.162

награды Нострадамус 
vmechte.com - Вмечте ● Рефбэк 120% (8.4% от вклада) + Куча бонусов ●
Цитата:
Здравствуйте уважаемые коллеги!Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка + куча бонусов для партнеров !!!
Цитата:
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!Всем своим партнерам (рефералам) возвращаю 120% со всех ваших вкладов и реинвестов (8.4% от суммы), сделанных в проект:
Цитата:
● vmechte ► обсуждение проекта тут
Цитата:
Так же возвращаю вам 3% от каждого депозита вашего лично приглашенного реферала
Разберем на примерах:

Цитата:
Вы сделали первый вклад 100$, я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 8.4$ (рефбэк 120%).
Цитата:
Вы сделали второй вклад 500$, я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 42$ (рефбэк 120%) итд.
Цитата:
Ваш реферал сделал вклад 300$, я возвращаю вам 3% от суммы, это 9$ (+ Бонус 1$) см. ниже.
Цитата:
Рефбэк за все вклады и реинвесты выплачиваются по средствам внутреннего перевода в проекте!!!
Бонусы для партнеров

Бонус активным партнерам!

1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$, выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.

2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.

3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.

4. За любые вклады партнеров со 2-го и далее уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонус 0.25$ единоразово.

Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ник партнера и сумму депозита.
Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ.


Бонусы за оборот в 1 линии!


Всем своим партнерам, достигшим определенного оборота денежных средств в 1-й линии своей структуры, выплачиваю следующие бонусы:

1. Оборот 1000$ - Бонус 15$ единоразово

2. Оборот 2000$ - Бонус 30$ единоразово

3. Оборот 3000$ - Бонус 45$ единоразово

4. Оборот 4000$ - Бонус 60$ единоразово

5. Оборот 5000$ - Бонус 75$ единоразово

Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!

Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ники партнеров и номер вашего кошелька РМ.


Бонус 10$ за видеоотзыв!!!


Данный бонус может получить любой активный партнер 1 линии моей структуры, с депозитом не менее 50$. Для получения бонуса, Вам необходимо записать видео длительностью не менее 1 минуты и выложить его на канал You Tube о:

1. как вы нашли тему про рефбэк
2. сумме вашего взноса
3. том что вы быстро получили рефбэк
4. том что самое выгодное предложение

ВНИМАНИЕ!!! Обязательное условие, в описании к видео должна быть прикреплена ссылка на тему про рефбэк.

Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!

После выполнения данной процедуры с соблюдением всех условий, Вам необходимо связаться со мной, прислать ссылку на видео и сообщить кошелек РМ для получения бонуса.


Цитата:
Скайп чат партнеров моей структуры, в котором вы можете получить ответы на возникшие вопросы и узнать последние новости:
Условия получения рефбэка:

Цитата:
1. Регистрация по моей рефссылке, в поле "Вас пригласил" (см. в личном кабинете в разделе "Моя команда"), должно быть rcb101ru.

Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).

2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник и сумму взноса.

3. Написание отзыва о получении рефбэка (бонуса) ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.

4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.

5. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
Цитата:
Контакты: ЛС на форуме, skype sht0rm42rus
Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это!!!

Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!


ссылку для регистрации смотрим в подписи
__________________
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Последний раз редактировалось shtorm3000; Сегодня в 00:23.
shtorm3000 на форуме  
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