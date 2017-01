shtorm3000 Топ Мастер

vmechte.com - Вмечте ● Рефбэк 120% (8.4% от вклада) + Куча бонусов ● Цитата: Здравствуйте уважаемые коллеги! Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка + куча бонусов для партнеров !!! Цитата: СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Всем своим партнерам (рефералам) возвращаю 120% со всех ваших вкладов и реинвестов (8.4% от суммы), сделанных в проект: Цитата: ● vme chte ► обсуждение проекта тут Цитата: Так же возвращаю вам 3% от каждого депозита вашего лично приглашенного реферала Разберем на примерах:



Цитата: Вы сделали первый вклад 100$ , я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 8.4$ (рефбэк 120% ). Цитата: Вы сделали второй вклад 500$ , я возвращаю вам 8.4% от суммы, это 42$ (рефбэк 120% ) итд. Цитата: Ваш реферал сделал вклад 300$ , я возвращаю вам 3% от суммы, это 9$ ( + Бонус 1$ ) см. ниже. Цитата: Рефбэк за все вклады и реинвесты выплачиваются по средствам внутреннего перевода в проекте!!! Бонусы для партнеров

Бонус активным партнерам!

1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$ , выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.



2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$ , выплачиваю бонус 1$ единоразово.



3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.



4. За любые вклады партнеров со 2-го и далее уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонус 0.25$ единоразово.



Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ник партнера и сумму депозита.

Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до, выплачиваю бонусединоразово.За каждого лично приглашенного партнера с депозитом отдо, выплачиваю бонусединоразово.За каждого лично приглашенного партнера с депозитом оти более, выплачиваю бонусединоразово.За любые вклады партнеров со 2-го и далее уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонусединоразово.



Бонусы за оборот в 1 линии!



Всем своим партнерам, достигшим определенного оборота денежных средств в 1-й линии своей структуры, выплачиваю следующие бонусы:



1. Оборот 1000$ - Бонус 15$ единоразово



2. Оборот 2000$ - Бонус 30$ единоразово



3. Оборот 3000$ - Бонус 45$ единоразово



4. Оборот 4000$ - Бонус 60$ единоразово



5. Оборот 5000$ - Бонус 75$ единоразово



Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!



Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить ники партнеров и номер вашего кошелька РМ.



Бонус 10$ за видеоотзыв!!!



Данный бонус может получить любой активный партнер 1 линии моей структуры, с депозитом не менее 50$ . Для получения бонуса, Вам необходимо записать видео длительностью не менее 1 минуты и выложить его на канал You Tube о:



1. как вы нашли тему про рефбэк

2. сумме вашего взноса

3. том что вы быстро получили рефбэк

4. том что самое выгодное предложение



ВНИМАНИЕ!!! Обязательное условие, в описании к видео должна быть прикреплена ссылка на тему про рефбэк.



Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ!!!



После выполнения данной процедуры с соблюдением всех условий, Вам необходимо связаться со мной, прислать ссылку на видео и сообщить кошелек РМ для получения бонуса.



Цитата:



Скайп чат партнеров моей структуры, в котором вы можете получить ответы на возникшие вопросы и узнать последние новости: Условия получения рефбэка:



Цитата: 1. Регистрация по моей рефссылке, в поле "Вас пригласил" (см. в личном кабинете в разделе "Моя команда"), должно быть rcb101ru .



Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).



2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник и сумму взноса.



3. Написание отзыва о получении рефбэка (бонуса) ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.



4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.



5. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!! Цитата: Контакты: ЛС на форуме, skype ЛС на форуме, skype sht0rm42rus Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это!!!

Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!



ссылку для регистрации смотрим в подписи

