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8 ликвидированных банков выиграли суд против НБУ

Решения суда о законности ликвидации 8 банков вынесены не в пользу НБУ.

Таким образом 8 банков сумели отстоять в суде свои права, в частности: "Укринбанк", "Банк Премиум", "Велес банк", "Банк Союз", "Банк Капитал", "Киевская Русь", "СП Банк", "arb Bank Radical".



Теперь в НБУ жалуются, что восстановление в правах банков, у которых уже отозвана лицензия, грозит финансовой нестабильностью. В Нацбанке говорят о несовершенстве судебной системы, которую владельцы нежизнеспособных банков или, как их еще называют, банков-зомби, используют, чтобы вернуть их на рынок. А это, в свою очередь, ставит палки в колеса НБУ в стремлении оздоровить банковскую систему Украины.



В связи с этим в Нацбанке настаивают на том, что в кратчайшие сроки необходимо реформировать судебную систему, иначе она и дальше будет сводить на нет все его усилия. При этом сам бизнес, финансовые эксперты и активисты критикуют действия именно Нацбанка, и называют его источников финансовой нестабильности и риском для банковской системы. Эксперты обвиняют Нацбанк в том, что единственное, в чем разбирается его руководство – это как уничтожить банковскую систему и спровоцировать тем самым девальвацию гривны. И настаивает на том, что чиновников необходимо самих притянуть к ответственности и судить.



С этим мнением согласны и некоторые депутаты, например, нардеп Михаил Довбенко уже как член банковского комитета Верховной Рады инициировал создание экспертного комитета для разбора действий НБУ и контроля за его деятельностью. По его мнению, именно такой комитет должен решать все спорные вопросы, чтобы обезопасить банковскую систему от самоуправства и неадекватности НБУ. Та категоричность, которую демонстрирует НБУ, по его словам, недопустима, а очистку банковской системы и так называемое оздоровление он считает очисткой вкладов населения.



В свою очередь активисты обвиняют главу НБУ в том, что он оказывает давление на суд, а также приходит только на те заседания, где затронуты интересы НБУ, но не приходит, если дело касается интересов простых вкладчиков, которые больше всего проигрывают от противостояния банков и НБУ.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: Решения суда о законности ликвидации 8 банков вынесены не в пользу НБУ.Таким образом 8 банков сумели отстоять в суде свои права, в частности: "Укринбанк", "Банк Премиум", "Велес банк", "Банк Союз", "Банк Капитал", "Киевская Русь", "СП Банк", "arb Bank Radical".Теперь в НБУ жалуются, что восстановление в правах банков, у которых уже отозвана лицензия, грозит финансовой нестабильностью. В Нацбанке говорят о несовершенстве судебной системы, которую владельцы нежизнеспособных банков или, как их еще называют, банков-зомби, используют, чтобы вернуть их на рынок. А это, в свою очередь, ставит палки в колеса НБУ в стремлении оздоровить банковскую систему Украины.В связи с этим в Нацбанке настаивают на том, что в кратчайшие сроки необходимо реформировать судебную систему, иначе она и дальше будет сводить на нет все его усилия. При этом сам бизнес, финансовые эксперты и активисты критикуют действия именно Нацбанка, и называют его источников финансовой нестабильности и риском для банковской системы. Эксперты обвиняют Нацбанк в том, что единственное, в чем разбирается его руководство – это как уничтожить банковскую систему и спровоцировать тем самым девальвацию гривны. И настаивает на том, что чиновников необходимо самих притянуть к ответственности и судить.С этим мнением согласны и некоторые депутаты, например, нардеп Михаил Довбенко уже как член банковского комитета Верховной Рады инициировал создание экспертного комитета для разбора действий НБУ и контроля за его деятельностью. По его мнению, именно такой комитет должен решать все спорные вопросы, чтобы обезопасить банковскую систему от самоуправства и неадекватности НБУ. Та категоричность, которую демонстрирует НБУ, по его словам, недопустима, а очистку банковской системы и так называемое оздоровление он считает очисткой вкладов населения.В свою очередь активисты обвиняют главу НБУ в том, что он оказывает давление на суд, а также приходит только на те заседания, где затронуты интересы НБУ, но не приходит, если дело касается интересов простых вкладчиков, которые больше всего проигрывают от противостояния банков и НБУ.Специально для mmgpСсылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/8bc5...781c9409b56eb/

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