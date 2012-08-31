Еврокомиссия предлагает ограничить использование наличных и криптовалюты

Европейская Комиссия опубликовала ряд предложений по борьбе с легализацией незаконных капиталов, включающие в себя ограничения расчетов в наличных и криптовалюте.
Доклад, получивший название «Оценка воздействия экономической деятельности», предназначен для правоохранительных органов, финансовых регуляторов, налоговых властей, центральных банков и всех прочих вовлеченных организаций.
Основной причиной ограничения расчетов наличными называется анонимность, чем зачастую пользуются для легализации незаконных капиталов и финансирования террористической деятельности. Ожидается, что ограничение такого рода расчетов поможет правоохранителям в борьбе с преступными элементами, использующими большие объемы наличности. Также Еврокомиссией предлагается принудительно перевести платежи на использование методов, не предполагающих анонимности, такие как банковские переводы и чеки.
Примечателен тот факт, что еврочиновниками был рассмотрен и такой метод оплаты, как использование криптовалют. Суть проблемы состоит в том, что цифровые валюты не регулируются действующим законодательством Евросоюза и являются анонимными.
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«Механизма отчетности, благодаря которому можно идентифицировать ведение подозрительной деятельности, не существует», —
говорится в документе.
В связи с этим Еврокомиссия предлагает ограничить как расчеты наличными, так и использование криптовалют. Однако чиновники отмечают, что подобные меры потенциально могут привести к развитию альтернативных платежных систем.
В случае, если ограничения на расчеты наличными будут расширены и на криптовалюты, то в этом случае они дополнят меры по деанонимизации цифровых валют, предусмотренные в Директиве по борьбе с легализацией незаконных капиталов, опубликованной в июле прошлого года.
Напомним, что в августе прошлого года Европейская банковская ассоциация призвала к оглашению деталей плана Еврокомиссии по ужесточению контроля над криптовалютными биржами и клиентскими кошельками в целях предотвращения легализации незаконных доходов. Члены ассоциации, насчитывающей более 10 важнейших финансовых институтов, считают, что такой шаг положит конец анонимности сделок и транзакций, в которых используются криптовалюты.