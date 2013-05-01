Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Akleys - akleys.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 120
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Akleys - akleys.com
Прошу не судить строго, хочу попробовать себя в роли ТСа, нашел проект на ISP.

Я не админ проекта, ни брат, ни друг.

Старт Jan 27, 2017


Новый проект-партизан: Akleys Group


Описание программы:

Цитата:
Группа Akleys-исследовательско-инвестиционная компания, клиент-центрированная в свою миссию и глобальную сферу. Наша команда не ставит собственные интересы расходятся с интересами клиента, будь то инвестиции-член правления или членом нашей партнерской исследовательской группы.

Мы считаем, трудолюбие мастерства является залогом постоянного развития и находить уникальные решения проблем, поэтому мы создали научно-исследовательский потенциал с исключительным персоналом, глубина и направленность на совершенствование, на инвестициях и управлении стороне.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интеллектуальные Риски
Гарантированные Ежедневные Выплаты
SSL-шифрование
Основных электронных валют способы оплаты
Высокая Ежедневная Возвращает

Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.

Группа Akleys-это программа, высокая доходность частного кредита, подкрепленные торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.

Инвестиционный план "Intensive":

Цитата:
0.85% daily for 5 days (principal back)

Цитата:
* Принимает: Perfect Money, BitCoin
* Минимальный депозит: 15$
* Реф. программа: 1%
* Скрипт: Gold Coders - лицензия
* SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-28 - 2018-01-28
* Выплаты: Инстант
Whois:

Цитата:
Domain Name: AKLEYS.COM
Registry Domain ID: 2093461121_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
IP-адрес: 204.155.31.154
Name Server: NS21.CLOUDNS.NET
Name Server: NS22.CLOUDNS.NET
Name Server: NS23.CLOUDNS.NET
Name Server: NS24.CLOUDNS.NET
Мой вклад:

Цитата:
18:48 30.01.17 Transfer 162166771 U13195826
Akleys Group Sent Payment 50.00 USD to account U13195826. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Akleys Group

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестициям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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dfgh вне форума  
Старый Сегодня, 23:10
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,657
Благодарностей: 4,461
КП: 0.005
Re: Akleys - akleys.com
три дня мало для парта через пару месяцев загляну
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 23:12
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 157
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: Akleys - akleys.com
из-за низкого процента в таком партизане просто не интересно играть
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 23:22
#4
Специалист
 
Имя: A.Fagundaz
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 934
Благодарностей: 134
КП: 0.000
Re: Akleys - akleys.com
Цитата:
Сообщение от smile007 Посмотреть сообщение
из-за низкого процента в таком партизане просто не интересно играть
Глядя на рефки, я бы не сказал , что тут не интерестно играть, тут помоему наоборот интерес есть как по мне. Пару дней пригляжусь и можно будет запрыгнуть сюда. И парт сделан по приколу, а не обычный уставший дефолтный рыжик :-)
__________________
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Старый Сегодня, 23:27
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,707
Благодарностей: 438
КП: 0.510
Re: Akleys - akleys.com
Цитата:
Сообщение от dfgh Посмотреть сообщение
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интеллектуальные Риски
Это когда риски стали преимуществом?))

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от dfgh Посмотреть сообщение
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так
Чьих их??? И как так???
__________________
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ХЕРОЯМ САВАН !
Последний раз редактировалось alpirun; Сегодня в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
alpirun на форуме  
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