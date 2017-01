dfgh Любитель

Akleys - akleys.com



Я не админ проекта, ни брат, ни друг.



Старт Jan 27, 2017





Новый проект-партизан: Akleys Group



Описание программы:



Цитата: Группа Akleys-исследовательско-инвестиционная компания, клиент-центрированная в свою миссию и глобальную сферу. Наша команда не ставит собственные интересы расходятся с интересами клиента, будь то инвестиции-член правления или членом нашей партнерской исследовательской группы.



Мы считаем, трудолюбие мастерства является залогом постоянного развития и находить уникальные решения проблем, поэтому мы создали научно-исследовательский потенциал с исключительным персоналом, глубина и направленность на совершенствование, на инвестициях и управлении стороне.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Интеллектуальные Риски

Гарантированные Ежедневные Выплаты

SSL-шифрование

Основных электронных валют способы оплаты

Высокая Ежедневная Возвращает



Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.



Группа Akleys-это программа, высокая доходность частного кредита, подкрепленные торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.

Инвестиционный план "Intensive":



Цитата: 0.85% daily for 5 days (principal back)

Цитата: * Принимает: Perfect Money, BitCoin

* Минимальный депозит: 15$

* Реф. программа: 1%

* Скрипт: Gold Coders - лицензия

* SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-28 - 2018-01-28

* Выплаты: Инстант Whois:



Цитата: Domain Name: AKLEYS.COM

Registry Domain ID: 2093461121_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com

Registrar URL: www.publicdomainregistry.com

IP-адрес: 204.155.31.154

Name Server: NS21.CLOUDNS.NET

Name Server: NS22.CLOUDNS.NET

Name Server: NS23.CLOUDNS.NET

Name Server: NS24.CLOUDNS.NET Мой вклад:



Цитата: 18:48 30.01.17 Transfer 162166771 U13195826

Akleys Group Sent Payment 50.00 USD to account U13195826. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Akleys Group

Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестициям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

>><< Прошу не судить строго, хочу попробовать себя в роли ТСа, нашел проект на ISP.

