Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 48 Благодарностей: 5 КП: 0.000

Apple станет финансовой звездой во вторник



Вот что нужно знать, начиная с ожиданий Уолл-стрит, составленных аналитиками Bloomberg:



Доход: $ 77,4 млрд, немного больше, чем в аналогичном квартале прошлого года — $ 74,9 млрд.



Прибыль на акцию: $ 3,22 — а в квартале прошлого года $ 3,28.



Валовая прибыль: снизилась до 38,39 %, по сравнению с 40,1 % прошлого года.



iPhone продано: 76 млн, на 1 млн больше прошлогоднего квартала.



Средняя цена продажи iPhone: $ 688, а раньше — $ 691.



Дело в том, что компания Apple столкнулась с общим сокращением годового дохода в течение трех кварталов подряд. Этот квартал должен показать положительную статистику, так как на iPhone — на долю которого приходится 2/3 дохода Apple, и другие продукты компании имели огромную популярность в сезон праздников. Праздничный квартал — лучшее время для финансов компании Apple.







Инвесторы также будут внимательно смотреть на будущее руководство Apple, чтобы наблюдать за спросом iPhone 7 и следующей моделью, которая поступит в продажу этой осенью.



Кроме чистых цифр, инвесторы будут обращать внимание на другие источники доходов Apple: это бизнес-сервисы, такие, как App Store, Apple Music, AppleCare и других. Их доход должен стать на втором месте после продажи оборудования.



В прошлом году, в рамках финансового отчета о первом квартале, Apple раскрыла инвесторам новые данные, чтобы помочь аналитикам оценить размер своего бизнеса услуг.



"Я думаю, что активы, которые мы имеем в сфере услуг огромны, и я предполагаю, что инвестиционное сообщество хотело бы уделять этому больше внимание" - сказал генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом году.



Но три квартальных отчета подряд с того момента Apple не предоставляли больше данных. Вполне возможно, что показатели, которые позволят получать инвесторам доходы от услуг компании разделятся на компоненты, такие как AppleCare и AppStore.



"Сегмент услуг часто недооценивают и неправильно понятые активы имеют потенциал для управление 100 базисных пунктов [= 1%] от общего валового расширения маржи в год для Apple", - написал Бен Шехтер. "Тем не менее, если верить, что количество iPhone продолжит расти вместе с iPhone 8, тогда услуги и приложения станут одним из главных двигателей роста для Apple".







Аналитики ожидают, что валовая прибыль компании снизится в этом квартале. Но в долгосрочной перспективе, как считает Шехтер, такие услуги как App Store будут влиять на валовую прибыль компании. Возможно, Apple стоит опять раскрыть детальную информацию, чтобы инвесторы поддержали такую модель.



Перевод специально для mmgp.ru Завтра днем, во вторник, Apple объявит результат первого финансового квартала.Вот что нужно знать, начиная с ожиданий Уолл-стрит, составленных аналитиками Bloomberg:Доход: $ 77,4 млрд, немного больше, чем в аналогичном квартале прошлого года — $ 74,9 млрд.Прибыль на акцию: $ 3,22 — а в квартале прошлого года $ 3,28.Валовая прибыль: снизилась до 38,39 %, по сравнению с 40,1 % прошлого года.iPhone продано: 76 млн, на 1 млн больше прошлогоднего квартала.Средняя цена продажи iPhone: $ 688, а раньше — $ 691.Дело в том, что компания Apple столкнулась с общим сокращением годового дохода в течение трех кварталов подряд. Этот квартал должен показать положительную статистику, так как на iPhone — на долю которого приходится 2/3 дохода Apple, и другие продукты компании имели огромную популярность в сезон праздников. Праздничный квартал — лучшее время для финансов компании Apple.Инвесторы также будут внимательно смотреть на будущее руководство Apple, чтобы наблюдать за спросом iPhone 7 и следующей моделью, которая поступит в продажу этой осенью.Кроме чистых цифр, инвесторы будут обращать внимание на другие источники доходов Apple: это бизнес-сервисы, такие, как App Store, Apple Music, AppleCare и других. Их доход должен стать на втором месте после продажи оборудования.В прошлом году, в рамках финансового отчета о первом квартале, Apple раскрыла инвесторам новые данные, чтобы помочь аналитикам оценить размер своего бизнеса услуг."Я думаю, что активы, которые мы имеем в сфере услуг огромны, и я предполагаю, что инвестиционное сообщество хотело бы уделять этому больше внимание" - сказал генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом году.Но три квартальных отчета подряд с того момента Apple не предоставляли больше данных. Вполне возможно, что показатели, которые позволят получать инвесторам доходы от услуг компании разделятся на компоненты, такие как AppleCare и AppStore."Сегмент услуг часто недооценивают и неправильно понятые активы имеют потенциал для управление 100 базисных пунктов [= 1%] от общего валового расширения маржи в год для Apple", - написал Бен Шехтер. "Тем не менее, если верить, что количество iPhone продолжит расти вместе с iPhone 8, тогда услуги и приложения станут одним из главных двигателей роста для Apple".Аналитики ожидают, что валовая прибыль компании снизится в этом квартале. Но в долгосрочной перспективе, как считает Шехтер, такие услуги как App Store будут влиять на валовую прибыль компании. Возможно, Apple стоит опять раскрыть детальную информацию, чтобы инвесторы поддержали такую модель.

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