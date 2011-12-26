Анна Чернобай Профессионал

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Ипотека не встраивается в Крым l Проблема банковской поддержки строительства вышла на федеральный уровень.







В Крыму всерьез озаботились проблемой ипотечного кредитования. В 2017-2018 годы поставлена задача увеличить выдачу ипотеки в совокупности до 60 млрд руб., за 11 месяцев 2016 года банки выдали всего 1,3 млрд руб. Банки готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на санкционном полуострове дела обстоят еще хуже. Исправлять ситуацию придется за счет средств федерального бюджета.



О том, что в конце 2016 года был проведен ряд совещаний с участием крымских банков, руководителей Минстроя, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и властей Крыма, "Ъ" рассказали участники рынка. По их словам, обсуждались, в частности, проблемы ипотечного кредитования в регионе.

Цитата: По результатам совещания глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать программу развития ипотеки в Крыму и в рамках этой поддержки одобрить докапитализацию тем крымским банкам, которые в этом нуждаются,—



По сути, речь идет о том, чтобы три ключевых игрока банковского рынка полуострова — РНКБ, Генбанк и банк "Россия" существенно увеличили выдачу ипотеки.



Сейчас объем выдачи ипотеки в Крыму составляет всего 0,3% от потребности населения,— рассказал один из участников совещания.

По итогам 11 месяцев 2016 года в Крыму было выдано ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд руб., в то время как в сопоставимых по численности регионах намного больше: в Ставропольском крае — 15,3 млрд руб., в Краснодарском крае — 32 млрд руб. Задача увеличить объем выдачи ипотеки до 60 млрд руб. за два года — 2017-2018, говорят собеседники "Ъ". По словам участников совещаний, одобрение президента получено, сейчас банки готовят бизнес-планы по выполнению поставленных задач, на основе которых и будут окончательно оценены необходимые меры поддержки.



В частности, Генбанк поставил вопрос о том, что рост выдачи ипотеки невозможен без пополнения капитала.

Цитата: По нашим оценкам, в 2017 году объем выдачи ипотеки в Крыму может составить 3 млрд руб., в 2018 году — 5 млрд руб.— Цитата: — Наши планы по росту кредитования в целом на 2017-2018 годы — порядка 30 млрд руб., что невозможно без пополнения капитала на сумму порядка 5 млрд руб., поскольку норматив достаточности основного капитала (Н1.2) сейчас находится на значении, близком к минимальному.



В РНКБ сообщили, что по итогам 2016 года общий портфель ипотечных кредитов увеличился в три раза по сравнению с 2015 годом и превысил 2,1 млрд руб. В 2017 году РНКБ планирует удвоить портфель ипотечных кредитов. В середине прошлого года РНКБ обращался с просьбой о докапитализации к Владимиру Путину. Для наращивания кредитования, в том числе и ипотечного, банк оценил потребность в капитале на 2017-2019 годы в 21 млрд руб. По информации "Ъ", поручение президента о докапитализации РНКБ находится на исполнении Минэкономики.



В Банке "Россия" сообщили, что банк приступил к выдаче кредитов на территории Крыма летом 2016 года. На 1 января 2017 года объем ипотечного портфеля Симферопольского филиала "России" составил 133 млн руб., и в 2017 году банк планирует наращивать темпы. На вопрос о том, необходима ли банку для этого докапитализация, в пресс-службе не ответили.



Проблема слабого развития ипотеки в Крыму связана не только с банками.

Цитата: Развитие ипотеки невозможно без кредитования застройщиков, а они, в свою очередь, испытывают большие трудности с получением кредитов в федеральных банках под залог недвижимости в Крыму,—

Цитата: "Основным сдерживающим фактором для развития ипотечного кредитования в регионе является недостаточное количество застройщиков и объектов, возводимых на территории Республики Крым в рамках 214-ФЗ",—



Нельзя не отметить высокую стоимость квадратного метра жилья в Крыму,— добавили в банке "Россия".— К примеру, в Краснодарском крае цены на аналогичные объекты недвижимости в среднем ниже.

По данным Крымстата, средняя стоимость квадратного метра во всех типах квартир в Крыму в третьем квартале 2016 года составляла 49 тыс. руб. По словам министра экономики Крыма Андрея Мельникова, в Крыму действительно наблюдается недостаток жилья экономкласса.

Цитата: Мы со своей стороны также поспособствуем решению этой проблемы, в частности, через Корпорацию развития Крыма начнем строительство такого жилья,—



Источник В Крыму всерьез озаботились проблемой ипотечного кредитования. В 2017-2018 годы поставлена задача увеличить выдачу ипотеки в совокупности до 60 млрд руб., за 11 месяцев 2016 года банки выдали всего 1,3 млрд руб. Банки готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на санкционном полуострове дела обстоят еще хуже. Исправлять ситуацию придется за счет средств федерального бюджета.О том, что в конце 2016 года был проведен ряд совещаний с участием крымских банков, руководителей Минстроя, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и властей Крыма, "Ъ" рассказали участники рынка. По их словам, обсуждались, в частности, проблемы ипотечного кредитования в регионе.рассказал один из участников совещаний.По сути, речь идет о том, чтобы три ключевых игрока банковского рынка полуострова — РНКБ, Генбанк и банк "Россия" существенно увеличили выдачу ипотеки.Сейчас объем выдачи ипотеки в Крыму составляет всего 0,3% от потребности населения,— рассказал один из участников совещания.По итогам 11 месяцев 2016 года в Крыму было выдано ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд руб., в то время как в сопоставимых по численности регионах намного больше: в Ставропольском крае — 15,3 млрд руб., в Краснодарском крае — 32 млрд руб. Задача увеличить объем выдачи ипотеки до 60 млрд руб. за два года — 2017-2018, говорят собеседники "Ъ". По словам участников совещаний, одобрение президента получено, сейчас банки готовят бизнес-планы по выполнению поставленных задач, на основе которых и будут окончательно оценены необходимые меры поддержки.В частности, Генбанк поставил вопрос о том, что рост выдачи ипотеки невозможен без пополнения капитала.сообщила глава Генбанка Елена Пономарева.По данным ЦБ на 1 января 2017 года, Н1.2 Генбанка — 7,46%, при минимуме 7,3%. Как ранее сообщал "Ъ", Генбанк рассчитывает на докапитализацию через облигации Крыма. Однако для их выпуска необходимо выделение средств из федерального бюджета, Минэкономики рассматривает данный вопрос.В РНКБ сообщили, что по итогам 2016 года общий портфель ипотечных кредитов увеличился в три раза по сравнению с 2015 годом и превысил 2,1 млрд руб. В 2017 году РНКБ планирует удвоить портфель ипотечных кредитов. В середине прошлого года РНКБ обращался с просьбой о докапитализации к Владимиру Путину. Для наращивания кредитования, в том числе и ипотечного, банк оценил потребность в капитале на 2017-2019 годы в 21 млрд руб. По информации "Ъ", поручение президента о докапитализации РНКБ находится на исполнении Минэкономики.В Банке "Россия" сообщили, что банк приступил к выдаче кредитов на территории Крыма летом 2016 года. На 1 января 2017 года объем ипотечного портфеля Симферопольского филиала "России" составил 133 млн руб., и в 2017 году банк планирует наращивать темпы. На вопрос о том, необходима ли банку для этого докапитализация, в пресс-службе не ответили.Проблема слабого развития ипотеки в Крыму связана не только с банками.подчеркивает Елена Пономарева.добавляют в РНКБ.Нельзя не отметить высокую стоимость квадратного метра жилья в Крыму,— добавили в банке "Россия".— К примеру, в Краснодарском крае цены на аналогичные объекты недвижимости в среднем ниже.По данным Крымстата, средняя стоимость квадратного метра во всех типах квартир в Крыму в третьем квартале 2016 года составляла 49 тыс. руб. По словам министра экономики Крыма Андрея Мельникова, в Крыму действительно наблюдается недостаток жилья экономкласса.заверил он.

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