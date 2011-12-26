Ипотека не встраивается в Крым l

Проблема банковской поддержки строительства вышла на федеральный уровень.
В Крыму всерьез озаботились проблемой ипотечного кредитования. В 2017-2018 годы поставлена задача увеличить выдачу ипотеки в совокупности до 60 млрд руб., за 11 месяцев 2016 года банки выдали всего 1,3 млрд руб. Банки готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на санкционном полуострове дела обстоят еще хуже. Исправлять ситуацию придется за счет средств федерального бюджета.
О том, что в конце 2016 года был проведен ряд совещаний с участием крымских банков, руководителей Минстроя, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и властей Крыма, "Ъ" рассказали участники рынка. По их словам, обсуждались, в частности, проблемы ипотечного кредитования в регионе.
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По результатам совещания глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать программу развития ипотеки в Крыму и в рамках этой поддержки одобрить докапитализацию тем крымским банкам, которые в этом нуждаются,—
рассказал один из участников совещаний.
По сути, речь идет о том, чтобы три ключевых игрока банковского рынка полуострова — РНКБ, Генбанк и банк "Россия" существенно увеличили выдачу ипотеки.
Сейчас объем выдачи ипотеки в Крыму составляет всего 0,3% от потребности населения,— рассказал один из участников совещания.
По итогам 11 месяцев 2016 года в Крыму было выдано ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд руб., в то время как в сопоставимых по численности регионах намного больше: в Ставропольском крае — 15,3 млрд руб., в Краснодарском крае — 32 млрд руб. Задача увеличить объем выдачи ипотеки до 60 млрд руб. за два года — 2017-2018, говорят собеседники "Ъ". По словам участников совещаний, одобрение президента получено, сейчас банки готовят бизнес-планы по выполнению поставленных задач, на основе которых и будут окончательно оценены необходимые меры поддержки.
В частности, Генбанк поставил вопрос о том, что рост выдачи ипотеки невозможен без пополнения капитала.
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По нашим оценкам, в 2017 году объем выдачи ипотеки в Крыму может составить 3 млрд руб., в 2018 году — 5 млрд руб.—
сообщила глава Генбанка Елена Пономарева.
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— Наши планы по росту кредитования в целом на 2017-2018 годы — порядка 30 млрд руб., что невозможно без пополнения капитала на сумму порядка 5 млрд руб., поскольку норматив достаточности основного капитала (Н1.2) сейчас находится на значении, близком к минимальному.
По данным ЦБ на 1 января 2017 года, Н1.2 Генбанка — 7,46%, при минимуме 7,3%. Как ранее сообщал "Ъ", Генбанк рассчитывает на докапитализацию через облигации Крыма. Однако для их выпуска необходимо выделение средств из федерального бюджета, Минэкономики рассматривает данный вопрос.
В РНКБ сообщили, что по итогам 2016 года общий портфель ипотечных кредитов увеличился в три раза по сравнению с 2015 годом и превысил 2,1 млрд руб. В 2017 году РНКБ планирует удвоить портфель ипотечных кредитов. В середине прошлого года РНКБ обращался с просьбой о докапитализации к Владимиру Путину. Для наращивания кредитования, в том числе и ипотечного, банк оценил потребность в капитале на 2017-2019 годы в 21 млрд руб. По информации "Ъ", поручение президента о докапитализации РНКБ находится на исполнении Минэкономики.
В Банке "Россия" сообщили, что банк приступил к выдаче кредитов на территории Крыма летом 2016 года. На 1 января 2017 года объем ипотечного портфеля Симферопольского филиала "России" составил 133 млн руб., и в 2017 году банк планирует наращивать темпы. На вопрос о том, необходима ли банку для этого докапитализация, в пресс-службе не ответили.
Проблема слабого развития ипотеки в Крыму связана не только с банками.
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Развитие ипотеки невозможно без кредитования застройщиков, а они, в свою очередь, испытывают большие трудности с получением кредитов в федеральных банках под залог недвижимости в Крыму,—
подчеркивает Елена Пономарева.
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"Основным сдерживающим фактором для развития ипотечного кредитования в регионе является недостаточное количество застройщиков и объектов, возводимых на территории Республики Крым в рамках 214-ФЗ",—
добавляют в РНКБ.
Нельзя не отметить высокую стоимость квадратного метра жилья в Крыму,— добавили в банке "Россия".— К примеру, в Краснодарском крае цены на аналогичные объекты недвижимости в среднем ниже.
По данным Крымстата, средняя стоимость квадратного метра во всех типах квартир в Крыму в третьем квартале 2016 года составляла 49 тыс. руб. По словам министра экономики Крыма Андрея Мельникова, в Крыму действительно наблюдается недостаток жилья экономкласса.
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Мы со своей стороны также поспособствуем решению этой проблемы, в частности, через Корпорацию развития Крыма начнем строительство такого жилья,—
заверил он.