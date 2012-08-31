Анна Чернобай Профессионал

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Госдума продлила бесплатную передачу жилья лишь для трех категорий граждан После 1 марта 2017 года, когда бесплатная приватизация жилья в России завершится для большинства граждан, такая возможность останется лишь у трех категорий: у жителей Крыма и Севастополя, у проживающих в аварийном фонде и у детей-сирот.





Первые две группы смогут получить жилье в собственность до 2020 года, для сирот ко второму чтению будет предусмотрено бессрочное право на приватизацию. Всего с 1992 года через приватизацию жилье в собственность оформили 30,6 млн человек — теперь в частных руках находится 93% жилого фонда России.



В пятницу на рассмотрение Госдумы было представлено сразу пять законопроектов, посвященных продлению бесплатной приватизации жилья в России, которая должна завершиться 1 марта этого года. В итоге в первом чтении 398 голосами был принят проект группы депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»). Документ предусматривает продление до 2020 года приватизации для жителей Крыма и Севастополя, для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по окончании срока действия договора соцнайма). Остальные инициативы (например, о продлении приватизации для всех на год или даже бессрочно) поддержаны не были.







Авторы принятого законопроекта объяснили, что в Крыму и Севастополе в 2014–2016 годах проводилась работа по определению порядка передачи жилых помещений в собственность, а также инвентаризация жилищного фонда,— продление для крымчан бесплатной приватизации, уверены депутаты, «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье». Впрочем, последнее объяснение вызвало вопросы у правового управления Госдумы — в его заключении говорится, что установление возможности приватизации лишь в двух регионах нарушает принцип равенства граждан России.



Также необходимость поправок их авторы объяснили тем, что с 1 марта граждане, проживающие в домах, признанных аварийными до 2012 года, и ожидающие расселения, лишились бы возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию — это поставило бы их в неравное положение с теми, кто ранее приватизировал жилье. По оценкам Минстроя, по итогам первого полугодия 2016 года расселения ожидали около 370 тыс. человек.



Ко второму чтению проекта авторы согласились внести поправку, распространив его действие на всех жителей аварийных домов (вне зависимости от даты их признания таковыми), а также установить для детей-сирот возможность бессрочной приватизации.



По словам господина Сидякина, с 1992 года правом приватизации воспользовалось 30,6 млн человек. Сейчас, по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, около 93% жилого фонда России находится в собственности населения. В Минстрое вчера комментировать депутатские инициативы не стали, ранее глава ведомства Михаил Мень заявлял о возможном «положительном отклике» министерства на предложение о продлении приватизации для Крыма и отдельных категорий граждан. В Минэкономики напоминают, что граждане, не воспользовавшиеся правом на приватизацию помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору соцнайма.



Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году — власти рассчитывали завершить ее в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса. Однако после этого окончание бесплатной приватизации неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. За завершение программы выступали Минстрой и Минэкономики — ее продолжение приводит к выбытию жилых помещений из фонда социспользования. В 2016 году в Белом доме официально допускали продление приватизации лишь для детей-сирот и жителей присоединенного Крыма, однако позже было решено в предвыборный год продлить ее для всех — до 1 марта 2017 года.



Источник Первые две группы смогут получить жилье в собственность до 2020 года, для сирот ко второму чтению будет предусмотрено бессрочное право на приватизацию. Всего с 1992 года через приватизацию жилье в собственность оформили 30,6 млн человек — теперь в частных руках находится 93% жилого фонда России.В пятницу на рассмотрение Госдумы было представлено сразу пять законопроектов, посвященных продлению бесплатной приватизации жилья в России, которая должна завершиться 1 марта этого года. В итоге в первом чтении 398 голосами был принят проект группы депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»). Документ предусматривает продление до 2020 года приватизации для жителей Крыма и Севастополя, для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по окончании срока действия договора соцнайма). Остальные инициативы (например, о продлении приватизации для всех на год или даже бессрочно) поддержаны не были.Авторы принятого законопроекта объяснили, что в Крыму и Севастополе в 2014–2016 годах проводилась работа по определению порядка передачи жилых помещений в собственность, а также инвентаризация жилищного фонда,— продление для крымчан бесплатной приватизации, уверены депутаты, «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье». Впрочем, последнее объяснение вызвало вопросы у правового управления Госдумы — в его заключении говорится, что установление возможности приватизации лишь в двух регионах нарушает принцип равенства граждан России.Также необходимость поправок их авторы объяснили тем, что с 1 марта граждане, проживающие в домах, признанных аварийными до 2012 года, и ожидающие расселения, лишились бы возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию — это поставило бы их в неравное положение с теми, кто ранее приватизировал жилье. По оценкам Минстроя, по итогам первого полугодия 2016 года расселения ожидали около 370 тыс. человек.Ко второму чтению проекта авторы согласились внести поправку, распространив его действие на всех жителей аварийных домов (вне зависимости от даты их признания таковыми), а также установить для детей-сирот возможность бессрочной приватизации.По словам господина Сидякина, с 1992 года правом приватизации воспользовалось 30,6 млн человек. Сейчас, по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, около 93% жилого фонда России находится в собственности населения. В Минстрое вчера комментировать депутатские инициативы не стали, ранее глава ведомства Михаил Мень заявлял о возможном «положительном отклике» министерства на предложение о продлении приватизации для Крыма и отдельных категорий граждан. В Минэкономики напоминают, что граждане, не воспользовавшиеся правом на приватизацию помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору соцнайма.Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году — власти рассчитывали завершить ее в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса. Однако после этого окончание бесплатной приватизации неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. За завершение программы выступали Минстрой и Минэкономики — ее продолжение приводит к выбытию жилых помещений из фонда социспользования. В 2016 году в Белом доме официально допускали продление приватизации лишь для детей-сирот и жителей присоединенного Крыма, однако позже было решено в предвыборный год продлить ее для всех — до 1 марта 2017 года.

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