Тель-Авив инвестировал $26 млн в сервис совместного проката автомобилей Auto Tel

Израильская компания из Тель-Авива заявила о запуске нового проекта позволяющего жителям города совместно пользоваться прокатными автомобилями.
Стоимость разработки и внедрения этого проекта оценивается в 26.000.000 долларов.
Финансирование данного проекта осуществил муниципалитет Тель-Авива.
Этот сервис поможет горожанам экономить средства на покупку автомобиля, а так же значительно снизит загрязнение воздуха в городе от автомобилей не увеличивая их количество благодаря новой услуге.
Новый сервис проката автомобилей под названием Auto Tel принадлежит компании Car2Go и будет иметь автопарк из 260 автомобилей, которые могут использовать несколько тысяч человек ежегодно. Автомобиль может быть зарезервирован за 15 минут, что делает спонтанные поездки более удобными.
Данная услуга будет доступна уже к лету текущего года. Абонентская плата планируется в размере 13 долл. в месяц и плюс оплата автомобиля почасово или ежедневно на выбор. Сумма почасовой оплаты пока определяется, но уже известно, что она будет приблизительно на 30% дешевле стоимости проезда в такси. Соответственно пользуясь услугой Auto Tel вместо личного автомобиля, автолюбители могу экономить до 780 долларов ежемесячно
.
Тель-Авив славится тем, что в городе в час пик почти не найти свободное место для стоянки, а пользователям сервиса Auto Tel будет выделены отдельные свободные парковочные места. Их число составляет более 500 парко-мест по всему городу
, соответственно при бронировании автомобиля, он может оказаться на ближайшей стоянке.
По материалам: http://jewishnews.com.ua/ru/publicat...ta_avtomobiley