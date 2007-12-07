Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Финпотребсоюз

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,175
Благодарностей: 5,977
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Финпотребсоюз


Финпотребсоюз (Union for the protection of the rights of consumers of financial services) - организация, которая напрямую не подчиняется Центрально банку России и Министерству Финансов, но сотрудничает с другими общественными организациями (например: с Всероссийским союзом страховщиков).

В данной организации Вы можете получить не только финансовую консультацию, но и грамотно оформить жалобу на брокера или дилинговый центр. Хотя так как практически все брокеры, с которыми работают русскоговорящие трейдеры, не являются российскими смысла в данной организации особого нет.

Финпотребсоюз ставит себе следующие цели:
  • защита законных интересов и прав потребителей услуг финансового сектора страны;
  • повышение уровня доверия населения к валютному, фондовому и другим рынкам капитала;
  • пропаганда образовательных услуг и повышение уровня финансовых знаний среди населения.
  • Подчиненные страны: Россия
  • Официальный сайт: finpotrebsouz.ru
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Метки
финпотребсоюз, финпотребсоюз отзывы, форекс регуляторы
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