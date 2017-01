Aisller Главный модератор

Финпотребсоюз (Union for the protection of the rights of consumers of financial services) - организация, которая напрямую не подчиняется Центрально банку России и Министерству Финансов, но сотрудничает с другими общественными организациями (например: с Всероссийским союзом страховщиков).



В данной организации Вы можете получить не только финансовую консультацию, но и грамотно оформить жалобу на брокера или дилинговый центр. Хотя так как практически все брокеры, с которыми работают русскоговорящие трейдеры, не являются российскими смысла в данной организации особого нет.



Финпотребсоюз ставит себе следующие цели:

защита законных интересов и прав потребителей услуг финансового сектора страны;

повышение уровня доверия населения к валютному, фондовому и другим рынкам капитала;

пропаганда образовательных услуг и повышение уровня финансовых знаний среди населения. Подчиненные страны: Россия

