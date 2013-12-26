ПАММ-счёт saylar:10827 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 10827
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 30 янв. 2017 г., 14:24:37
Начальный капитал Управляющего, USD 1 875,00
Текущий капитал Управляющего, USD 1 979,23
Инвестиции 2 000,00
Доходность за весь период, USD 163,20
Доходность ПАММ-счета, % 4,21 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 04 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 30 %
Штраф за досрочный вывод 70 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 200,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 10 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии http://procapital.ru/showthread.php?t=79897
Способ связи с управляющим http://procapital.ru/showthread.php?t=79897
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
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