Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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mypayingcoins.com - MyPayingCoins MPC

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:53
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,601
Благодарностей: 808
КП: 0.679
mypayingcoins.com - MyPayingCoins MPC
Я не админ

Старт 30.01.2017

MyPayingCoins



Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MPC
Инвестировать в динамичный и высокодоходных рынках криптовалют. Это инвестиции в будущее. Вы должны спросить себя, если вы лучше, чем вы были 5 лет назад или 10 лет назад. В большинстве случаев ответа нет. Мировая экономика обременена долгами и другие социальные вопросы. Интересов банка находятся на своих исторических минимумах, и они не служат Вашим интересам. Наша профессиональных трейдеров и портфельных менеджеров делать работу, которую вы. Мы будем исследовать, мы будем торговать, будем моим. Вы будете получать прибыль. Это так просто!
Инвестиционный план

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5% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ
Минимальная $5
Максимальная $5000
Рефералка 5%

Принимает Perfect Money, BitCoin, Payeer
Тип выплат - ручные

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Мой вклад

30.01.17 18:11 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U13054043 from U5505***. Batch: 162162146. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MyPayingCoins User asmith.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
asmith на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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