mypayingcoins.com - MyPayingCoins MPC

Я не админ
Старт 30.01.2017
MyPayingCoins
Инвестиционный план
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MPC
Инвестировать в динамичный и высокодоходных рынках криптовалют. Это инвестиции в будущее. Вы должны спросить себя, если вы лучше, чем вы были 5 лет назад или 10 лет назад. В большинстве случаев ответа нет. Мировая экономика обременена долгами и другие социальные вопросы. Интересов банка находятся на своих исторических минимумах, и они не служат Вашим интересам. Наша профессиональных трейдеров и портфельных менеджеров делать работу, которую вы. Мы будем исследовать, мы будем торговать, будем моим. Вы будете получать прибыль. Это так просто!
Рефералка 5%
Принимает
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5% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ
Минимальная $5
Максимальная $5000
Perfect Money, BitCoin, Payeer
Тип выплат - ручные
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Мой вклад
30.01.17 18:11 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U13054043 from U5505***. Batch: 162162146. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MyPayingCoins User asmith.