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В швейцарской деревне будет своя валюта.

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В швейцарской деревне будет своя валюта.


В швейцарской деревне будет своя валюта.

Деревня в Швейцарии с названием Ле-Дьяюблер вводит новую валюту. Она будет называться "Исенау". Валюта названа в честь горнолыжного курорта неподалеку от деревни. Ее создали для привлечения средств на новый фуникулер.

Сообщается, что всего отчеканят 50 тысяч монет. В течении следующих трех месяцев она будет приниматься наряду с любыми другими валютами. Стоимость одной такой монеты равняется десяти швейцарским франкам.

Один из членов фонда защиты интересов Исенау рассказал, что данная инициатива оживила местных жителей. Сейчас добраться до горнолыжного курорта можно на старом подъемнике, работающем с 1953 года. На постройку нового необходимо привлечь 250 000 франков.

специально для mmgp.ru
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