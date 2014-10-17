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Российский фонд прямых инвестиций: беседа Путина и Трампа - сигнал для инвесторов

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Российский фонд прямых инвестиций: беседа Путина и Трампа - сигнал для инвесторов
Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа служат позитивным сигналом для бизнеса и указывают на возможность восстановления сотрудничества между двумя странами, в том числе в инвестиционной сфере, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении РФПИ.

В ближайшее время РФПИ представит американским партнерам для предварительного обсуждения более десяти приоритетных проектов, по которым Россия и США могут сотрудничать в инвестиционной сфере, добавил Дмитриев.

Первый после инаугурации Дональда Трампа разговор лидеров двух стран состоялся 28 января. В ходе разговора Путин и Трамп подчеркнули важность восстановления торгово-экономических связей между двумя странами, заявила пресс-служба Кремля.

Как сообщали "Вести.Экономика", Кирилл Дмитриев заявил во время Всемирного экономического саммита в Давосе, что РФПИ намерен организовать визит в Россию делегации инвесторов и бизнесменов из США весной 2017 г. Фонд также планирует открыть офис в Нью-Йорке в мае этого года.

Администрация Трампа настроена на позитивное сотрудничество, партнерство с Россией, сказал глава РФПИ после встречи в Давосе с советником Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи.


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