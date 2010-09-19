Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,864 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Petalite привлек £250 000 для уникальных систем мгновенной зарядки аккумуляторов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:55
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,360
Благодарностей: 772
КП: 0.189
Petalite привлек £250 000 для уникальных систем мгновенной зарядки аккумуляторов


Стартап Petalite Limited из британского города Бирмингем, разработавший инновационную технологию и получивший права интеллектуальной собственности для своих готовых к коммерческому использованию уникальных систем для мгновенной зарядки различных аккумуляторов, привлек £250 000 венчурных инвестиций.

Текущий раунд финансирования возглавили венчурная компания Startup Funding Club и несколько синдицированных членов из синдиката ангельских инвесторов, представляющих инвестиционный фонд SFC SEIS.

Полученные средства компания Petalite Limited будет использовать для дальнейшего усовершенствования собственного инновационного продукта и для расширения сферы применения своей прогрессивной технологии.


Возглавляемый генеральным директором Ли Парнеллом, стартап Petalite Limited разработал уникальную запатентованную технологию для своих готовых к коммерческому использованию новых передовых систем, позволяющих производить практически моментальную полную зарядку аккумуляторов (менее чем за 15 минут до 100% емкости батареи).

Данная технология мгновенной зарядки аккумуляторов вскоре будет адаптирована для массового применения в таких устройствах, как портативные источники питания, различные мобильные девайсы, а также станет активно использоваться в автомобильной промышленности.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/petal...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/588f6e5615662
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Neurala привлек $14 млн для внедрения повсюду систем искусственного интеллекта CashToday Горячие новости 0 18.01.2017 01:29
Стартап d.light привлек $22 млн для внедрения солнечных энергоэффективных систем CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.11.2016 15:34
Провайдер интегрированных бортовых систем Genesys Aerosystems привлек инвестиции kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.10.2016 14:41
ФГВФЛ продает производителя промышленных аккумуляторов bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.09.2016 22:53
StoreDot разработала технологию мгновенной зарядки смартфона и электромобиля Njord Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.11.2014 04:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Roman101
О доступных кредитах придется забыть
От Roman101 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар siroga.m
Global Partners Forex - gpforex.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NETWEB-monitor
Rubi-bablo.pro - Верну рефбек 1ОО%.
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар VictorSamus
Наконец-то стало известно о портале Betonmoney
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании YouTradeFX от Alexander-T100 [ Активен ]
От Alexander-T100 в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар SukharevM
cryptoarbitrage.im рефбэк 100%
От SukharevM в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube