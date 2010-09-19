Petalite привлек £250 000 для уникальных систем мгновенной зарядки аккумуляторов

Стартап Petalite Limited из британского города Бирмингем, разработавший инновационную технологию и получивший права интеллектуальной собственности для своих готовых к коммерческому использованию уникальных систем для мгновенной зарядки различных аккумуляторов, привлек £250 000 венчурных инвестиций.
Текущий раунд финансирования возглавили венчурная компания Startup Funding Club и несколько синдицированных членов из синдиката ангельских инвесторов, представляющих инвестиционный фонд SFC SEIS.
Полученные средства компания Petalite Limited будет использовать для дальнейшего усовершенствования собственного инновационного продукта и для расширения сферы применения своей прогрессивной технологии.
Возглавляемый генеральным директором Ли Парнеллом, стартап Petalite Limited разработал уникальную запатентованную технологию для своих готовых к коммерческому использованию новых передовых систем, позволяющих производить практически моментальную полную зарядку аккумуляторов (менее чем за 15 минут до 100% емкости батареи).
Данная технология мгновенной зарядки аккумуляторов вскоре будет адаптирована для массового применения в таких устройствах, как портативные источники питания, различные мобильные девайсы, а также станет активно использоваться в автомобильной промышленности.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/01/petal...n-funding.html
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