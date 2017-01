Globomen Профессионал

Чего ждать от фондового рынка США в 2017 году



Игорь Клюшнев,

начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»

В прошлом году фондовый рынок США показал лучшие результаты среди крупнейших мировых экономик. В 2017 году он имеет все шансы продолжить рост. На какие из американских бумаг стоит обратить внимание частному инвестору?



Индекс S&P 500 в 2016 году вырос примерно на 11%, а британский индикатор FTSE 100 — почти вдвое сильнее. Основной рост на американском рынке произошел после выборов президента страны, на которых весьма неожиданно победил республиканец Дональд Трамп. Инвесторы посчитали, что его приход к власти должен вызвать положительные перемены в экономике США. Это подтолкнуло индекс S&P 500 почти на 6% вверх с 8 ноября. Поддержку индикатору также оказали достигнутое странами ОПЕК соглашение об ограничении добычи нефти и решение ФРС повысить процентную ставку до 0,75% годовых.



Мы считаем, что в 2017 году американский фондовый рынок будет стабильнее других мировых площадок, и ожидаем умеренного роста индексов. По нашим прогнозам, индекс S&P 500 прибавит за 12 месяцев порядка 12–15%. Доходность американских инструментов будет расти из-за постепенного повышения ставки ФРС. Само по себе повышение ставок больше не вызывает у инвесторов беспокойства — ФРС убедила всех, что экономика США к этому готова. Именно по этой причине после поднятия ставки 14 декабря рынок продолжил расти. Статистические показатели действительно свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в США: за третий квартал ВВП страны вырос сильнее ожиданий — на 3,2%, потребительская активность идет вверх, а безработица по итогам года достигла рекордно низких уровней — всего 4,7%.



Какие компании выиграют



Росту экономики и поддержке фондового рынка будет способствовать политика Трампа: американский президент пообещал снизить налоги и снять регуляторные ограничения с некоторых отраслей. Выиграет от возможного смягчения законодательства в первую очередь американский финансовый сектор. Одни только заявления Трампа уже положительно сказались на котировках финансовых компаний, и этот эффект сохранится в 2017 году. Поэтому мы считаем, что финансовый сектор будет расти темпами выше рыночных. В этой связи частные инвесторы могут вложиться, например, в биржевой инвестиционный фонд (ETF) The Financial Select Sector SPDR.



В число главных бенефициаров политики американского президента также входит малый и средний бизнес — это уже хорошо видно на примере биржевых фондов, которые отслеживают акции компаний малой и средней капитализации. С момента избрания Трампа доходность этих ETF обогнала динамику индекса S&P 500 в несколько раз. В целом 2017 год обещает быть удачным для всех американских компаний: в этот период ожидается рост совокупной корпоративной выручки на 6–8% и общей прибыли — на 10–14%. Двузначный рост прибыли — действительно сильный фактор, который впоследствии выступит заметным драйвером роста на фондовом рынке США. Положительный эффект может проявиться уже после публикации корпоративной отчетности, которая, по нашим ожиданиям, должна быть очень сильной.



Таким образом, среди развитых стран США по-прежнему выглядит наиболее привлекательным рынком с точки зрения инвестиций. Президентские выборы уже прошли, экономика в порядке, внешний долг беспокойства не вызывает. В Европе же ситуация будет не такой стабильной: в 2017 году пройдут президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Германии. Кроме того, Великобритания должна инициировать юридическую процедуру по выходу из Евросоюза. Политическая неопределенность будет давить на европейские фондовые рынки. На этом фоне инвесторы, скорее всего, предпочтут американские площадки европейским.



Что покупать частному инвестору



В качестве инвестиционных идей рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор и компании, оказывающие коммунальные услуги. Рост ставки ФРС будет положительно сказываться на доходах банков от торговых операций, при этом ожидаемое ослабление регулирования даст больше свободы в выборе стратегий. Также стоит обратить внимание на компании сектора коммунальных услуг — их сильной стороной является последовательная дивидендная политика и «защитный» характер, благодаря чему в них предпочитают инвестировать в периоды рыночной нестабильности. Учитывая, что в 2017 году на глобальных рынках периодически могут возникать всплески волатильности, вложить часть средств портфеля в этот актив, — как вариант, через фонд Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) — будет нелишним.



Среди отдельных компаний стоит выделить акции автопроизводителя Ford Motor и IT-гиганта Microsoft Corporation. Для Ford основным драйвером роста являются разработка и производство электромобилей, включая беспилотные авто, а также продвижение на рынке сервисов по поиску попутчиков (через инвестиции в компанию Lyft). Microsoft обещает в скором времени продемонстрировать смартфон Surface Phone и представить новое поколение планшетов Surface Pro 5. Помимо этого, Microsoft впервые за многие годы обошла своих конкурентов Google и Apple в области инноваций, представив технологию HoloLens (проект дополненной реальности). В ближайшие годы она будет реализовываться в новых продуктах компании, позволяя ей оставаться одним из инновационных лидеров. Так что в этом году у инвестора довольно широкий выбор историй, в которые можно вложиться на перспективу.



