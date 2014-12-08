OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,900 Благодарностей: 578 КП: 0.114

В России снова могут начать продавать алкоголь на АЗС



В России в настоящее время продажа алкоголя на автозаправочных станциях находится под строгим запретом. Причем этот запрет касается всего алкоголя, то есть независимо от его крепости.



Также ранее в печати сообщалось, что в 2016 году, участники рынка (а это были Российский союз промышленников и предпринимателей, а также нефтяные компании) обращались с предложением в Минпромторг России, чтобы частично снять этот запрет действующий с 2011 года и специалисты этого государственного учреждения, проведя тщательное исследование этой проблемы, пришли к заключению, что такие алкогольные напитки, как например, пиво (крепостью до 16,5%) может не подпадать под этот запрет, другими словами они рекомендуют пиво оттуда убрать. Далее сам Минпромторг внес это предложение на рассмотрение российской Думы и в ноябре 2016 года на заседании рабочей группы при правовой комиссии Думы это предложение от Минпромторга получило поддержку.



И по свежей информации поступившей из Государственной Думы России, законопроект о снятии запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5% (это подразумевается, конечно, пиво) на российский АЗС уже скоро будет рассмотрен Госдумой РФ и по нему будет принято решение.



При этом инициатор этого законопроекта Минпромторг в подтверждение своей позиции по снятию запрета на торговлю пивом утверждает, что такой запрет очень сильно уменьшает рентабельность АЗС, что, конечно, ведет к росту цен на топливо, да и плюс их исследования показывают, что с 2011 года такой запрет не дал ничего в плане статистики по снижению "пьянства на дорогах" - зачем тогда мол он нужен? От не только один вред, ведь купить алкоголь можно в любом ином месте, а вот выручка АЗС из-за этого запрета сильно пошатнулась. Также они ссылаются на практику других стран - там такой алкоголь продается на АЗС практически круглосуточно, а чем мы хуже?



Также Минпромторг напоминает, что процент прибыли самих АЗС от попутных бизнесов (как та же продажа алкоголя, к примеру) может достигать цифры в размере 40% и тем самым АЗС хотя бы частично компенсируют себе падение продаж топлива вследствие сокращения реальных доходов населения в России. Ведь рентабельность независимых АЗС после 2011 года и так упала и плюс это привело к сокращению штатов АЗС, да и налогов в местные бюджеты многие из них стали отчислять меньше.



Что в итоге решит Государственная Дума, то это вопрос, конечно интересный, потому, как и противников отмены этого запрета в России тоже много. Противники отмечают, что риск соблазна всё равно высок. Соблазна, что водитель не сдержится и попутно вместе с заправкой автомашины возьмет на кассе еще и бутылочку пива. Так сказать - на дорожку...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588f659e9416b В России в настоящее время продажа алкоголя на автозаправочных станциях находится под строгим запретом. Причем этот запрет касается всего алкоголя, то есть независимо от его крепости.Также ранее в печати сообщалось, что в 2016 году, участники рынка (а это были Российский союз промышленников и предпринимателей, а также нефтяные компании) обращались с предложением в Минпромторг России, чтобы частично снять этот запрет действующий с 2011 года и специалисты этого государственного учреждения, проведя тщательное исследование этой проблемы, пришли к заключению, что такие алкогольные напитки, как например, пиво (крепостью до 16,5%) может не подпадать под этот запрет, другими словами они рекомендуют пиво оттуда убрать. Далее сам Минпромторг внес это предложение на рассмотрение российской Думы и в ноябре 2016 года на заседании рабочей группы при правовой комиссии Думы это предложение от Минпромторга получило поддержку.И по свежей информации поступившей из Государственной Думы России, законопроект о снятии запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5% (это подразумевается, конечно, пиво) на российский АЗС уже скоро будет рассмотрен Госдумой РФ и по нему будет принято решение.При этом инициатор этого законопроекта Минпромторг в подтверждение своей позиции по снятию запрета на торговлю пивом утверждает, что такой запрет очень сильно уменьшает рентабельность АЗС, что, конечно, ведет к росту цен на топливо, да и плюс их исследования показывают, что с 2011 года такой запрет не дал ничего в плане статистики по снижению "пьянства на дорогах" - зачем тогда мол он нужен? От не только один вред, ведь купить алкоголь можно в любом ином месте, а вот выручка АЗС из-за этого запрета сильно пошатнулась. Также они ссылаются на практику других стран - там такой алкоголь продается на АЗС практически круглосуточно, а чем мы хуже?Также Минпромторг напоминает, что процент прибыли самих АЗС от попутных бизнесов (как та же продажа алкоголя, к примеру) может достигать цифры в размере 40% и тем самым АЗС хотя бы частично компенсируют себе падение продаж топлива вследствие сокращения реальных доходов населения в России. Ведь рентабельность независимых АЗС после 2011 года и так упала и плюс это привело к сокращению штатов АЗС, да и налогов в местные бюджеты многие из них стали отчислять меньше.Что в итоге решит Государственная Дума, то это вопрос, конечно интересный, потому, как и противников отмены этого запрета в России тоже много. Противники отмечают, что риск соблазна всё равно высок. Соблазна, что водитель не сдержится и попутно вместе с заправкой автомашины возьмет на кассе еще и бутылочку пива. Так сказать - на дорожку...Специально для mmgp.ru

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