Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Metizer.com - Облачный майнинг

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:45
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.02.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Metizer.com - Облачный майнинг
Внимание! Я не являюсь владельцем проекта и такового не знаю, скидываю проект т.к. он мне пришелся по душе, а вам желаю удачи в инвестициях


http://metizer.com/

Дата открытия 14 января 2017 года!

И так что же это за проект, как давно он открылся, стоит ли вообще вкладывать в него? Давайте обо всем по порядку. Данный проект я нашел пару дней назад, он сразу меня заинтересовал и немного подумав решил рискнуть и вложить 0,2 BTC, эти деньги я намайнил, так что не стал бы так сильно жалеть как если бы закинул деньги из своего кармана. 0,2 Биткоина, это примерно 10 т.руб. (спасибо курсу доллара ).

Давайте вернемся еще на пару шагов назад. Что представляет собой сервис metizer.com? По сути это не облачный майнинг, хайп проект, но человек бывалый и знаю что да как работает. Хочу заметить, что при регистрации вам дают 100GBS из которых вы сможете использовать только 50, остальные получите после первого депозита. Добывать вы можете несколько валют: Баксы, Биткоины, Лайткоины, Догкоины и делать своеобразный реинвест. Если брать те 50 GBS которые у вас изначально на руках, то по сути это копейки, на сам вывод только вы будете копить 3 месяца. Да и GBS стоит не так уж и дорого, так что рука сама поднялась и сделала депозит. За 1$ вы получаете 100 GBS, +бонус еще 50. Ну для меня и это копейки, что такое 1 доллар? Шоколадка дороже стоит... Как я и говорил, я купил 20000 GBS, Ежемесячно это должно приносить 0,15 BTC, т.е. уже на второй месяц я все окуплю и буду идти в жирный плюс, не считая моих реинвестов.

Еще немного от себя, я часто посещаю сайты подобной тематики, слежу за тем как они продвигаются в своем развитии, могу сказать только то, что хайпы криптовалютной тематики живут достаточно долго по сравнению с другими. До этого я следил за другим проектом, который сейчас увы закрыт, так он мне принем около 200 баксов, при депозите в 20 или 50, точно не помню.

Думаю подробнее описывать смысла нет, сами все посмотрите, осталось только еще раз пожелать вам удачи и большого профита

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Последний раз редактировалось Алексей Огородников; Сегодня в 19:53.
Алексей Огородников на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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