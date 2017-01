myhyipsnet Профессионал

Bately - bately.net Старт 30/01/2017



языки: EN / RU



Новый проект: Bately

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Мы приветствуем посетителей на официальном сайте Bately! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в области информационных технологий и вычислительной техники. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег. Сегодня мы предлагаем вам стабильный и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет гарантированная прибыль.

+ Планы: Цитата: 140% - 160% For 15 Days (Hourly Profit) - Principal included



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 5$ / 3000$

* Реф. программа: 7% -2% -1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Инстант

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Address: - 186.2.161.237 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-01-27 - Expires on 2018-01-27 - Updated on 2017-01-27

+ Мой вклад:

Цитата: Date: 30.01.2017 18:23:29 (UTC+3)

Payment date: 30.01.2017 18:24:20 (UTC+3)

Recipient: Bately.net / Bately.net [complain]

Comments: Invoice #13, MYHYIPSNET

Order ID: 13

Payeer ID: 37002293

Payment system: Payeer

Amount: 200.00 USD





>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

