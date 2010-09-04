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Астарта-Киев и Borsch Ventures открывают совместное предприятие Agro Сore

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Астарта-Киев и Borsch Ventures открывают совместное предприятие Agro Сore

Agro Сore займется проектами в сфере разработки инновационных систем управления агробизнесом. Агрохолдинг Астарта-Киев и ее конечный бенефициар Виктор Иванчик и компания Borsch Venture Евгения Уткина создали совместное предприятие "Agro Сore" (ООО "Агро Кор"), которое займется проектами в сфере разработки инновационных систем управления агробизнесом.

На первом этапе деятельности Agro Сore основной базой для апробаций и внедрения высокотехнологических продуктов и технологий в агросекторе станут подконтрольные агрохолдингу "Астарта-Киев" агропромышленные предприятия.

Со слов Виктора Иванчика, сотрудничество с венчурным фондом Borsch Ventures открывает новые взаимовыгодные перспективы в сфере развития аграрных технологий, а общие наработки дадут участникам агрорынка доступ к качественно новому уровню управления сельскохозяйственными компаниями. В свою очередь, Евгений Уткин отмечает, что основной целью проекта является популяризация умных технологий в агросекторе. "Если сегодня в финансовом секторе и телекоммуникациях проникновение современных инновационных технологий приближается к 100%, то в сельском хозяйстве оно на достаточно низком уровне", отмечает Евгений Уткин.

Следует отметить, что уставной капитал ООО "Агро Кор" сформирован в размере 5,3 млн. грн. Генеральным директором назанчен Гладкий Валерий Викторович.

BorschVentures - инициатива украинской высокотехнологической компании KM Core, которая направлена на поддержку и развитие инновационных проектов в сфере микроэлектроники и электроники, нанотехнологий и IТ. Компания KM Core является пионером high tech индустрии с присутствием в Украине, Европа, США, Канаде, Израиле.

Астарта-Киев - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который специализируется на сахарном производстве и традиционном сельском хозяйстве. Начиная с 2006 года акций Astarta Holding N.V. торгуются на Варшавской фондовой бирже. Агрохолдинг обрабатывает 250 тыс. га земли в 8 областях Украины и является национальным лидером по производству сахара (в управлении 8 сахарных заводов), а также одним из ведущих промышленных производителей молока и соевого шрота. Помимо этого, "Астарта-Киев" развивает биоэнергетический проект по производству "зеленой" электроэнергии из биогаза.

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