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Бизнес украинцев на OLX

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Старый Сегодня, 18:43
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Бизнес украинцев на OLX
Популярный в Украине сервис объявлений OLX подвел итоги прошедшего года опубликовав любопытную статистику.

Так в 2016 году украинцы чаще всего приобретали электронику, обувь, одежду и товары для детей. При этом порядка 40% купленных вещей уже были в употреблении, а 60% – новые. В целом, данные аналитиков свидетельствуют о росте посещаемости сервиса, увеличении количества новых объявлений и совершенных сделок.



За год на ресурсе зарегистрировалось порядка 2,5 миллионов новых продавцов. Посещаемость сервиса выросла на 16%. В октябре число просмотров страниц с товарами побило ранее установленный рекорд и превысило 4 миллиарда, к концу года эта цифра достигла 4,5 миллиардов. По оценкам OLX, сейчас ежемесячно площадкой пользуется около 8 миллионов украинцев.

Специалисты также отметили изменения с точки зрения платформ, с которых пользователи заходили на OLX. Если в 2015 году с настольных устройств на сайт заходило 50% пользователей, то в 2016 году их число снизилось до 41%. Большая же часть посетителей использовали для этого мобильные устройства.

Количество загрузок мобильного приложения OLX по состоянию на конец прошлого года составило почти 9 миллионов.



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