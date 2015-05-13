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Стартап Bouqs привлек $24 млн. для доставки экологически чистых цветов

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Стартап Bouqs привлек $24 млн. для доставки экологически чистых цветов


Цветочный онлайн ритейлер, расположенный в Венис-Бич (штат Калифорния), занимающийся доставкой цветов, привлёк $24 миллиона инвестиций.
С 2013 года стартап получил финансирования более чем на $43 миллиона, благодаря таким венчурным фондам как Partech Ventures, в партнёрстве с NextEquity Partners и Reimagined Ventures, а также от существующих ранее инвесторов Reimagined Ventures, Azure Capital Partners, KEC Ventures, Quest Venture Partners и Роберта Херджевека. В рамках инвестиций Марк Менелла из фонда Partech Ventures присоединится к компании.

Bouqs использует привлечённые средства для развития своего бренда, чтобы продолжить разработку новых технологий по доставке цветов к клиенту. Компания хочет создать главный офис в Венис-Бич и увеличить численность работников.


Стартап Bouqs созданный в 2012 году Джоном Тэбисом и Хуаном Пабло Монтуфаром, занимается доставкой экологически чистых свежесрезанных цветочных композиций, которые поставляются из экологически чистых фермерских полей, выращенные в 10 тыс. футов над уровнем моря (по данным из официального сайта). Недавно в компанию вошёл дизайнер Карлос Морено и известный маркетолог Джаред Голдберг.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
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