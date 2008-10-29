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Ремонтные шипы для зимней резины

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Ремонтные шипы для зимней резины
Перед новым годом внезапно автомобиль стал долго пробуксовывать колесами на льду при старте со светофора. А если при этом дорога в горку - то вообще что-то страшное.

Глянул - вроде шипы все на месте.
Посмотрел повнимательнее - головки на всех шипах, как срезали.
Где же меня так угораздило побуксовать ? ((

Резина новая практически, протектор хороший, а шипов уже нет.
Решил посмотреть в интернете, что можно сделать.
Нашел, что сейчас можно ошиповать шины специальным ремонтными шипами. Они в два раза толще обычных.


Обзвонил фирмы, узнал цену на установку ремонтных шипов.
Нашел фирму, которая ставит ремонтные шипы дешевле всех в городе (14 руб за шип)

В результате два передних колеса (R16) сделали мне менее чем за 4000 руб.
Теперь посмотрим, на сколько хватает этих ремонтных шипов.
Отзывы на ремонтные шипы крайне противоречивые: у одних ремонтные шипы выпали через месяц, другие отъездили на ремонтных шипах пару сезонов.
Посмотрим что будет весной
__________________
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