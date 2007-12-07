Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,841 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

FCA - форекс регулятор Великобритании

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:28
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,173
Благодарностей: 5,975
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
FCA - форекс регулятор Великобритании


FCA (Financial Conduct Authority) - является наследников форекс регулятора Великобритании Financial Services Authority (данная организация контролировала деятельность брокерских фирм и инвестиционных проектов наряду с Банком Англии) и обладает высокой степенью доверия среди трейдеров.

Финансирование как и во многих регуляторах поступает за счет средств компаний финансовой направленности. FCA является автономным регулятором и не контролируется Банком Англии и правительством.

Основная информация:
  • Полное название: Управление по финансовому надзору Великобритании
  • Подчиненные страны: Великобритания
  • Официальный сайт: fca.org.uk

Обязанности и полномочия FCA:
  • регулировать поведение, направленное на популяризацию финансовых услуг;
  • определить стандарты и требования в отношении инвестиционных продуктов;
  • проводить расследования, как в отношении организаций, так и частных лиц на предмет решения финансовых разногласий;
  • запретить предоставление финансовых продуктов при их несоответствии выдвинутым требованиям;
  • определить стандарты и требования в отношении финансовой отчетности.
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
fca обсуждение, fca отзывы, fca форум, регулятор fca, форекс регулятор
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CySec - Кипрский форекс регулятор Aisller Форекс регуляторы 3 Сегодня 17:10
MiFID — Европейский регулятор форекс брокеров Aisller Форекс регуляторы 0 Сегодня 16:48
Игорный регулятор Великобритании разрешил прием биткойн-платежей онлайн-лицензиатам pilot10 Новости криптовалют 0 06.08.2016 19:08
Бельгийский регулятор предупреждает об опасности OneCoin clipman77 Новости криптовалют 1 14.07.2016 22:27
Регулятор ifsc.gov.bz exploits Общие вопросы работы Брокеров 3 28.06.2015 00:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tiu-bik
Москва-Минск (Беларусь) - mmbank.by
От tiu-bik в разделе «Банки прочих стран»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт Leko:3046(PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Jerigon
22 млрд рублей получили клиенты украинских банков
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DenD1k
Pro-Active Trading - pro-activetrading.com
От DenD1k в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обмен Сбербанк РФ, Приват 24, QIWI, WebMoney
От favorite-exchanger в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар vivaz
Моя история работы в интернете. Делюсь опытом!
От vivaz в разделе «Курилка»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube