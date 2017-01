Aisller Главный модератор

Имя: Евгений Пол: Мужской Регистрация: 07.12.2007 Сообщений: 12,173 Благодарностей: 5,975 Записей в блоге: 21

награды

FCA - форекс регулятор Великобритании



FCA (Financial Conduct Authority) - является наследников форекс регулятора Великобритании Financial Services Authority (данная организация контролировала деятельность брокерских фирм и инвестиционных проектов наряду с Банком Англии) и обладает высокой степенью доверия среди трейдеров.



Финансирование как и во многих регуляторах поступает за счет средств компаний финансовой направленности. FCA является автономным регулятором и не контролируется Банком Англии и правительством .



Основная информация:

Полное название: Управление по финансовому надзору Великобритании

Управление по финансовому надзору Великобритании Подчиненные страны: Великобритания

Великобритания Официальный сайт: fca.org.uk

Обязанности и полномочия FCA: регулировать поведение, направленное на популяризацию финансовых услуг;

определить стандарты и требования в отношении инвестиционных продуктов;

проводить расследования, как в отношении организаций, так и частных лиц на предмет решения финансовых разногласий;

запретить предоставление финансовых продуктов при их несоответствии выдвинутым требованиям;

определить стандарты и требования в отношении финансовой отчетности. (Financial Conduct Authority) - является наследников форекс регулятора Великобритании) и обладает высокой степенью доверия среди трейдеров.Финансирование как и во многих регуляторах поступает за счет средств компаний финансовой направленности. FCA является автономным регулятором иОбязанности и полномочия FCA:

Первый в рейтинге брокеров MMGP

Бездепозитный бонус для новичков

__________________