ARIOZO

Пол: Мужской Регистрация: 30.01.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Доход из интернета Реальный заработок! За месяц 140 тысяч всего за 140 рублей! Реально!!! Не лохотрон!!



МОЖНО СДЕЛАТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО В 140 РУБЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРОБОТОК !!! Это не лохоторон!!! Это супер вещь!!! Дочитайте до конца!!!

Наткнулся я на это совершенно случайно, когда искал работу для заработка.

До этого, я такие статьи даже не дочитывал до конца. В статье говорилось, что «МОЖНО СДЕЛАТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО В 140 РУБ.»





Я подумал, что это должно быть очередной развод для лохов, но решил всё-таки один раз дочитать до конца и узнать, что же конректного всё-таки там предлагают.

В статье говорилось о том, что надо послать по 20 рублей на 7 Internet-кошельков и перечислялись эти кошельки. Потом надо вычеркнуть первый кошелёк из списка, тем самым, сместив список на одну строчку вверх. В результате чего седьмая строчка освобождается, куда Вы вписываете номер своего Internet-кошелька. Затем Вы закидываете данное сообщение, но уже с ВАШИМИ ДАННЫМИ на седьмой строчке, на 200 разных форумов.

Я поразмышлял и подумал, что в принципе НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЮ кроме 140 руб. В общем, сумма небольшая, а риск – дело благородное. И я решил попробовать. Установил Интернет-кошелёк, перечислил всем участникам акции по 20 руб. и начал рассылать эти объявления по разным форумам и доскам объявлений.

В течение 2-х дней я зарегистрировался на более чем 100 бизнес-форумах и бесплатных досках объявлений. Прошла неделя, заглядываю в свой Интернет кошелек, и угадайте ЧТО? Поступлений никаких нет. Вообще.

А разные участники пишут, что за неделю заработали кто по 800 руб., кто по 460 руб. Ну что ж, подумал я, попал в очередной лохотрон, желая заработать за пару недель десятки тысяч рублей. Ну и бросил это занятие, так и не дослав свое объявление до 200 форумов. Ещё через неделю (ради любопытства) заглянул в свой Интернет кошелек. Смотрю, всего одно поступление — 20 руб. Да, думаю, дело не стоящее, случайно нашёлся такой же наивный(ая), как и я. Ещё через две недели я все-таки снова открыл свой Интернет кошелек, а в нем уже около 900 руб. Откуда? Непонятная картина, но всё равно за 1 месяц 900 руб. Это очень мало, как пишут предыдущие участники — они за 1 месяц заработали десятки тысяч рублей.

И вот, после 1 месяца началось самое интересное: на мой кошелёк стали приходить деньги КАЖДЫЙ ДЕНЬ, затем, спустя ещё 2 недели, на моем счету было уже более 48 000 руб. После этого я отправил свои объявления ещё примерно на 150 форумов. РЕЗУЛЬТАТ МЕНЯ ОШЕЛОМИЛ. По прошествии всего 2 месяцев, я получила 141 000 руб. И деньги шли каждый день. Каждые 10 минут на мой счёт поступали и поступают сейчас по 20-40 руб., так как я стабильно размещаю в день это сообщение на 10 форумах (это примерно 45 минут моего времени в день). И это все пришло ко мне за риск в 140 руб., неплохо, правда?) Я был в очень плохом экономическом положении и долго не мог найти себе подходящую работу до того, как наткнулся на эту статью. Я не особо верил, что это работает, но всё же рискнул и начал получать переводы со всего света… Я купил многое из того, что мне было нужно… И это очень кстати, согласитесь? Моя работа теперь — это каждый день по часу в Интернете и ВСЁ!!!! А заработок весьма солидный!

Я понял одну вещь: всегда найдутся люди, которые будут убеждать себя и других, что всё это лишь развод для лохов. Но на самом деле причина в них самих – они просто не могут (или не хотят) разместить данное сообщение на 200 форумах. И они будут убеждать всех во всемирном заговоре, но только не в собственной лени.

Я Вам хочу рассказать, как это работает, и почему это работает. Я даю вам честное слово, что если вы будете В ТОЧНОСТИ соблюдать ниже перечисленные инструкции, то вы начнете получать НАМНОГО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, чем Вы думали, потратив всего небольшую сумму и несколько часов свободного времени. Согласитесь, это очень просто.

ЭТО СОВЕРШЕННО ЛЕГАЛЬНО. И ВАШ ВКЛАД СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 140 РУБЛЕЙ... Самое ВАЖНОЕ, ЭТО РАБОТАЕТ, И ПРИ ЭТОМ ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ. Прочтите это НЕСКОЛЬКО РАЗ, если вам это требуется. А дальше, следуйте инструкциям в ТОЧНОСТИ, как они написаны и в течении ближайших 2 месяцев вы разбогатеете на очень приличную сумму денег.

Вот, собственно и сама инструкция:

1. Зарегистрируйтесь в системе «Яндекс мани (Яндекс Деньги) ». Это некий электронный кошелёк для использования денег в сети Интернет. Ознакомьтесь с данной системой, как она работает. Далее необходимо положить на свой счет 141 руб. (больше на рубль, чем требуется, потому что при осуществлении перевода система снимает 0.5 % переводимой суммы, т.е. Вы должны будете переводить по 20 руб. 10 коп., в сумме — 140 руб. 70 коп.) От себя отмечу, что можно пополнить электронный кошелек в специальных автоматах по приему платежей, которые часто располагаются в магазинах и на станциях метро. В салонах связи «Евросеть», «Связной» и т.д.

Лучший вариант – это, конечно, привязать к своему счету в «Яндекс Деньги» любую свою банковскую карту (можно кредитную). Как только Вы положите на свой кошелек 140 руб. 70 коп., — все готово, вы можете переходить к следующему шагу!

2. Необходимо перевести по 20 руб. 10 коп. (10 коп. снимается службой перевода за совершение операции) на 7 предлагаемых ниже счетов яндекс-денег.

Для того чтобы осуществить перевод, необходимо зайти на сайт яндекс деньги. Затем, если вы еще не вошли под своим именем, нажмите на ссылку «Войти…», которая располагается в самом верху страницы и выделена красным шрифтом. Далее вам предложат ввести логин и пароль, которые вы получили при регистрации. Затем находим ссылку «Перевести». Здесь, как раз и нужно будет перевести с вашего яндекс-кошелька по 20 руб,10 копеек на 7 указанных кошельков.

Важно! Перевод нужно осуществлять на счет, а не на e-mail !!

Важно! При каждом отправлении указывайте в поле «Название платежа» следующую фразу: «Пожалуйста, внесите меня в список яндекс-кошельков».

Чтобы получать доход, необходимо отправить на каждый из этих 7 кошельков по 20 руб. 10 коп., иначе вы просто не будете включены в систему сетевыми модераторами яндекс-кошельков и не сможете обналичить доход. (20 руб. 10 коп. — это отправляемая Вами сумма, при этом получатель получает ровно 20 руб.)

Итак, отправьте по 20 руб. 10 коп. на каждый из следующих счетов:



1 - 410011653315914

2 - 410013534960933

3 - 410012494867850

4 - 410013870953733

5 - 410013796433572

6 - 410014520384478

7 - 410014832068530

ПОВТОРЯЮ, чтобы получать доход, необходимо отправить НА КАЖДЫЙ из этих 7 кошельков по 20 руб. 10 коп. — иначе, сетевыми модераторами яндекс -кошельков, вы просто не будете включены в систему и не сможете обналичить доход.

3. Теперь ВНИМАНИЕ!!! После того, как Вы выполнили ШАГ 2, скопируйте к себе на компьютер весь этот текст от начала до конца. В скопированной статье удалите из списка кошельков ПЕРВЫЙ (ВЕРХНИЙ) кошелёк и переместите 2-ой кошелёк на место 1-го, который Вы стёрли, 3-ий — на место 2-го, 4-ый — на место 3-го, 5-ый — на место 4-го, 6-ой — на место 5-го и 7-ой — на место 6-го ! А в 7-ой номер, который оказался пустым, ВПИШИТЕ НОМЕР Вашего КОШЕЛЬКА!!!

Разместите эту статью (или объявление с ссылкой на страницу, которую Вы без труда можете сделать на одном из бесплатных сайтов) – на, НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 200-300 ФОРУМАХ (за любой отрезок времени, хоть за месяц, хоть за полгода, хоть за пару дней) и НОВОСТНЫХ ЛЕНТАХ.

ЗАПОМНИТЕ! ЧЕМ БОЛЬШЕ Вы разместите объявлений, ТЕМ ВЫШЕ БУДЕТ ВАШ ДОХОД. И этот доход будет НАПРЯМУЮ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВАС.

Размещение этой статьи на 200 форумах, даже на самых малопосещаемых, ГАРАНТИРУЕТ Вам доход 150 000 руб — ЭТО МИНИМУМ!!!, в течение двух месяцев!!! БОЛЬШЕ РАЗМЕЩЕНИЙ — БОЛЬШЕ ДОХОД (при том в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ). ИТАК, КОГДА ВЫ ДОСТИГНЕТЕ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ, ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПРОСТО КАК СОЗДАТЕЛЬ СПИСКА!!! Я думаю, ЭТО стоит 140 рублей и СОВСЕМ НЕ ТРУДНОЙ РАБОТЫ.

А теперь, с помощью ПРОСТЕЙШЕЙ МАТЕМАТИКИ, я Вам объясню, почему Вы в любом случае ничего не теряете, а ТОЛЬКО ВЫИГРЫВАЕТЕ.

Скажем, из 200 размещений вы получите только 5 ответов (очень низкая цифра). Значит, вы сделаете 100 рублей, находясь на 7 позиции в списке. Теперь эти 5 людей делают опять же МИНИМУМ 200 размещений с вашим кошельком на 6 позиции, и только 5 людей отвечают тем первым 5 — это уже 500 рублей. Дальше эти 25 людей делают по 200 размещений с вашим кошельком на 5 строчке и только 5 отвечают – ваш доход 2 500 рублей. Теперь эти 125 людей, разместив и получив только по 5 ответов, дают вам 12 500 рублей прибыли (вы на 4 позиции). Далее, эти 625 людей делают по минимум 200 размещений с вами уже на 3 строчке и только 5 людей отвечают — это 62 500 рублей. Самое интересное то, что эти 3 125 людей сделают еще по 200 размещений, и если им ответят только 5 людей, ваш доход составит 312 500 рублей (вы на 2 позиции). Теперь ВНИМАНИЕ, эти 15 625 людей сделают еще по 200 размещений, и если им отвечают только 5 человек — это 1 562 500 рублей!!! Не правда ли внушительная цифра? Вы только вдумайтесь!! Так вы сможете заработать свой первый миллион!! И это всё за первоначальный вклад в 140 рублей!!! Вы себе можете представить, что тысячи людей со всего мира присоединяются к Интернету и читают эти статьи каждый день. Так же как и вы сейчас читаете эту!!! Так что!? Потратите ли Вы 140 рублей? А если им будут отвечать не по 5 человек, а по 10? 20? Представляете, в какой геометрической прогрессии будет расти ваш доход???!!

Вам абсолютно нечего терять!!!

А приобрести можете много!!!

Просто включите мозги!!!

Удачи!!!!!

Не знаю сюда написал или нет но попробую.Может кого и заинтересует.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________