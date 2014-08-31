Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий

Информационное агентство ТАСС сообщает, что 30 января глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 1 февраля выделено 706 миллиардов рублей на индексирование социальных выплат.
На уровень инфляции 2016 выплаты пойдут вверх на 5,4%.
Также Медведев заявил, что на эти цели деньги в бюджете уже заложены.
Индексации подвергнутся и другие сферы. А именно те выплаты и компенсации, какие предусмотренные федеральными законами. Туда входят различные выплаты ветеранам, инвалидам, а также пострадавшим от Чернобыля, еще туда будут включены семьи военнослужащих, какие погибли, и еще некоторые другие категории граждан.
Также он объявил и приятную новость для студентов. Как сказал глава правительства, с 1 сентября 2017 будет проиндексирован еще стипендиальный фонд.
Однако, какие именно изменения произойдут указано не было.
Так, Медведев уже подписал постановление о выплате пенсий 23 января. И теперь, как сообщила вице-премьер по социальным вопросам, а именно Ольга Голодец, средний размер пенсий будет приближен к 13620 рублей в этом году.
Также сообщается, что в этом году состоится и вторая индексация пенсионного фонда, хотя будет не значительной - всего 0,4%. Она должна состояться примерно с 1 апреля.
Специально для mmgp.ru