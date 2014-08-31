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Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:59
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Старый Сегодня, 18:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 25
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий
Информационное агентство ТАСС сообщает, что 30 января глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 1 февраля выделено 706 миллиардов рублей на индексирование социальных выплат. На уровень инфляции 2016 выплаты пойдут вверх на 5,4%.

Также Медведев заявил, что на эти цели деньги в бюджете уже заложены. Индексации подвергнутся и другие сферы. А именно те выплаты и компенсации, какие предусмотренные федеральными законами. Туда входят различные выплаты ветеранам, инвалидам, а также пострадавшим от Чернобыля, еще туда будут включены семьи военнослужащих, какие погибли, и еще некоторые другие категории граждан.

Также он объявил и приятную новость для студентов. Как сказал глава правительства, с 1 сентября 2017 будет проиндексирован еще стипендиальный фонд. Однако, какие именно изменения произойдут указано не было.
Так, Медведев уже подписал постановление о выплате пенсий 23 января. И теперь, как сообщила вице-премьер по социальным вопросам, а именно Ольга Голодец, средний размер пенсий будет приближен к 13620 рублей в этом году.
Также сообщается, что в этом году состоится и вторая индексация пенсионного фонда, хотя будет не значительной - всего 0,4%. Она должна состояться примерно с 1 апреля.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось SMaryana; Сегодня в 18:24.
SMaryana на форуме  
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Старый Сегодня, 18:39
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 569
Благодарностей: 126
КП: 0.205
Re: Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий
Это хорошая новость для категорий граждан, которые из этого будут получать дополнительный доход. Здесь важен фактор сдерживания инфляции и ценовой политики на продукты.
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kobilnyk на форуме  
Старый Сегодня, 18:45
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 29
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 348
Благодарностей: 72
КП: 0.291
Re: Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий
Цитата:
Сообщение от SMaryana Посмотреть сообщение
средний размер пенсий будет приближен к 13620 рублей в этом году
А мне интересно, сколько реально эти самые пенсии? Мои все пока работают, пенсии для работающих считают по другой шкале. Вот те, кто реально на одну пенсию живет, какая у них ежемесячная сумма? Ваши родные сколько получают?
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liri4ka на форуме  
Старый Сегодня, 18:56
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 25
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Автор темы Re: Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий
Цитата:
Сообщение от liri4ka Посмотреть сообщение
А мне интересно, сколько реально эти самые пенсии? Мои все пока работают, пенсии для работающих считают по другой шкале. Вот те, кто реально на одну пенсию живет, какая у них ежемесячная сумма? Ваши родные сколько получают?
Члены моей семьи пока не подпадают под категорию тех, кто получает пенсии, поэтому реальную сумму пенсии простого человека сказать не могу, потому приведены только официальные данные.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от kobilnyk Посмотреть сообщение
Это хорошая новость для категорий граждан, которые из этого будут получать дополнительный доход. Здесь важен фактор сдерживания инфляции и ценовой политики на продукты.
Эти экономические показатели в основном будут зависеть от политических решений и вообще от мировых процессов, поэтому здесь делать прогнозы, к сожалению, достаточно неправильно.
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Последний раз редактировалось SMaryana; Сегодня в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
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