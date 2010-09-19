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Стартап Lithodomos VR привлек $679 000 для воссоздания античных памятников в VR

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Стартап Lithodomos VR привлек $679 000 для воссоздания античных памятников в VR


Работа археологов – довольно нелегкое занятие, но сегодня она становится легче благодаря виртуальной реальности, ведь вы можете путешествовать вокруг античных зданий и изучать их, как будто они сохранились до нашего времени.

Австралийский археологический стартап в сфере виртуальной реальности Lithodomos VR прекрасно осведомлен об этом, и сегодня он привлек 900 000 австралийских долларов (679 000 долларов США) в посевном раунде финансирования.

Lithodomos VR из Мельбурна создает то, что он называет захватывающей, археологически точной реконструкцией Античного мира в виртуальной реальности. Его продукты предназначены для использования в сфере туризма, образования и индустрии развлечений. Компания уже заключила контракты на реализацию своего уникального контента в Испании для различных музейных инсталляций, разработала туристические приложения для Иерусалима, а также разместила видео на Берлинском кинофестивале (в категории виртуальной реальности), и это только начало.

Саймон Янг основал стартап Lithodomos VR в 2016 году. Затем его проект прошел акселерационную обучающую программу от венчурной компании Mktplace Ventures. Недавно Саймон Янг успешно защитил свою кандидатскую диссертацию по археологии в Университете Мельбурна.

Сегодня в команде стартапа работают археологи, программисты и распространители контента. Продукты компании, которые делают доступными для всех даже самые древние достопримечательности, привлекли внимание ведущих учебных заведений и международных компаний, занимающихся аппаратным и программным обеспечением, а также археологов со всех уголков планеты.


Текущий инвестиционный раунд позволит Lithodomos VR еще больше укрепить свои позиции в качестве инновационной археологической компании, активно использующей виртуальную реальность, и дальше масштабировать свою деятельность по всей Европе.

"Наша приверженность максимальной археологической точности – это то, чем мы выделяемся среди остальных проектов", – отметил Саймон Янг, основатель и генеральный директор компании. "За несколько месяцев мы из первоначальной идеи создали полностью работоспособный стартап, который успешно создает контент виртуальной реальности, и у нас уже работает девять сотрудников".

Кроме того, он сообщил: "С самого начала мы установили для себя одну главную цель: принести знания об Античном мире в жизнь всех тех людей, которые используют виртуальную реальность. Данный раунд финансирования является очередным шагом в этом направлении".

Бесплатное приложение компании с названием «Ancient World in VR» (Античный мир в виртуальной реальности) в настоящее время доступно на Google Play. Также у компании есть и платное приложение – «Ancient Jerusalem in VR» (Античный Иерусалим в виртуальной реальности), которое доступно на Google Play и App Store.

Помимо этого, стартап Lithodomos VR создал в виртуальной реальности реконструкцию парижской Арены Лютеции на тему, как бы она выглядела 2000 лет назад во времена Римской эпохи. Пользователи могут изучать данную реконструкцию у себя в доме или непосредственно на месте исторических событий с помощью различных аппаратных устройств.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/29/au...t-sites-in-vr/

https://text.ru/antiplagiat/588f487da184f
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