Стартап Lithodomos VR привлек $679 000 для воссоздания античных памятников в VR



Работа археологов – довольно нелегкое занятие, но сегодня она становится легче благодаря виртуальной реальности, ведь вы можете путешествовать вокруг античных зданий и изучать их, как будто они сохранились до нашего времени.



Австралийский археологический стартап в сфере виртуальной реальности Lithodomos VR прекрасно осведомлен об этом, и сегодня он привлек 900 000 австралийских долларов (679 000 долларов США) в посевном раунде финансирования.



Lithodomos VR из Мельбурна создает то, что он называет захватывающей, археологически точной реконструкцией Античного мира в виртуальной реальности. Его продукты предназначены для использования в сфере туризма, образования и индустрии развлечений. Компания уже заключила контракты на реализацию своего уникального контента в Испании для различных музейных инсталляций, разработала туристические приложения для Иерусалима, а также разместила видео на Берлинском кинофестивале (в категории виртуальной реальности), и это только начало.



Саймон Янг основал стартап Lithodomos VR в 2016 году. Затем его проект прошел акселерационную обучающую программу от венчурной компании Mktplace Ventures. Недавно Саймон Янг успешно защитил свою кандидатскую диссертацию по археологии в Университете Мельбурна.



Сегодня в команде стартапа работают археологи, программисты и распространители контента. Продукты компании, которые делают доступными для всех даже самые древние достопримечательности, привлекли внимание ведущих учебных заведений и международных компаний, занимающихся аппаратным и программным обеспечением, а также археологов со всех уголков планеты.



Текущий инвестиционный раунд позволит Lithodomos VR еще больше укрепить свои позиции в качестве инновационной археологической компании, активно использующей виртуальную реальность, и дальше масштабировать свою деятельность по всей Европе.



"Наша приверженность максимальной археологической точности – это то, чем мы выделяемся среди остальных проектов", – отметил Саймон Янг, основатель и генеральный директор компании. "За несколько месяцев мы из первоначальной идеи создали полностью работоспособный стартап, который успешно создает контент виртуальной реальности, и у нас уже работает девять сотрудников".



Кроме того, он сообщил: "С самого начала мы установили для себя одну главную цель: принести знания об Античном мире в жизнь всех тех людей, которые используют виртуальную реальность. Данный раунд финансирования является очередным шагом в этом направлении".



Бесплатное приложение компании с названием «Ancient World in VR» (Античный мир в виртуальной реальности) в настоящее время доступно на Google Play. Также у компании есть и платное приложение – «Ancient Jerusalem in VR» (Античный Иерусалим в виртуальной реальности), которое доступно на Google Play и App Store.



Помимо этого, стартап Lithodomos VR создал в виртуальной реальности реконструкцию парижской Арены Лютеции на тему, как бы она выглядела 2000 лет назад во времена Римской эпохи. Пользователи могут изучать данную реконструкцию у себя в доме или непосредственно на месте исторических событий с помощью различных аппаратных устройств.



Перевод специально для форума MMGP.ru



