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Россия оказалась каналом вывоза наличных из Венесуэлы

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Старый Сегодня, 18:12
#1
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Россия оказалась каналом вывоза наличных из Венесуэлы


За последние 3 года в Россию было вывезено несколько миллиардов денег Венесуэлы, то есть их боливаров в кэше. Причем деньги везли как в многотонных морских контейнерах, так и просто - самолетами. Известно, что с начала 2014 г. по 2017 г. боливары обесценились в 50 раз (конечно, по отношению к доллару США), но даже несмотря на такой фактор вывоз денег продолжался и теперь в России можно сказать есть второй рынок хождения национальной валюты Венесуэлы - эти деньги к примеру, можно найти на форумах в Интернете. (См. видео ниже).

Так откуда это всё, "чудо" в денежном выражении? Российским журналистам удалось узнать, что это в основном деньги российских компаний, которые работали в этой стране. Неизвестно каким боком, но несмотря на то, что все контракты заключались в долларах США, венесуэльская сторона очень часто договаривалась с россиянами (скорее всего устно) частично платить за поставленные товары и предоставленные услуги в своей национальной валюте. На дружеской ноте российская сторона почти всегда шла навстречу, а между тем курс боливара из года в год всё падал и падал вниз и сейчас на "черном рынке" Венесуэлы за доллар США надо отдать уже 3750 боливаров, а года 3 тому назад можно было поменять 75 боливаров на 1 доллар США. Официальный курс, кстати, не менялся - за 1 доллар США официально дают 10 боливаров, но только нигде и никому в Венесуэле по такому курсу не меняют. И странно, что российские компании жалуясь в наши госорганы на проблемы с обменом местной валюты на доллары США, продолжали хоть и частично, но всё также брать в уплату боливары.

Как итог, многие российские компании, кто как мог перевезли буквально горы боливаров в Россию и уже какая-то часть из этих денег (и видимо далеко не самая маленькая часть) попала к перекупщикам, которые и выставляют их на продажу со скидкой. В расследовании издания Republic говорится, что есть информация что эти боливары могла скупать Роснефть, у которой есть свои бизнесы в Венесуэле. Но известный большинству российской аудитории пресс-секретарь Роснефти г-н Леоньтьев, когда журналисты задали ему вопрос, что в какой валюте Роснефть ведет расчеты в Венесуэле ответил просто: "Не ваше собачье дело", а на официальный письменный запрос Роснефть так и не ответила.

Между тем, в прошлом месяце МВД Венесуэлы заявило, что иностранные компании работающие в Венесуэле вывозят их нацвалюту за рубеж и туда ушло уже более 300 млрд боливаров и это мол и стало одной из причин кризиса в стране, где по прогнозам в этом году инфляция превысит 1600%.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/588f4793340bf
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