Карточные игры принесут создателям более 1,3$ млрд. в год







ККИ (коллекционные карточные игры) основаны на собирании игроком своей коллекции карт, которые можно получить посредством: покупки за игровую валюту, за реальные деньги или в качестве приза за победу в матче против соперника. Таким не хитрым образом каждый игрок собирает себе карты в собственную коллекцию. Каждая карта имеет свои уникальные способности. Для хорошей игры в ККИ нужно рационально и взаимосвязано разыгрывать свои карты на столе, что при хорошем подборе комбинаций даёт игроку преимущество. Ещё привлекательность ККИ в том, что любой человек, который ни разу не играл в подобные игры, буквально за час может обучится правилам игры и начать проводить первые поединки с реальными соперниками.



Самая популярная игра в мире ККИ, в прошлом году была Hearthstone: Heroes of Warcraft от кампании Blizzard. Только за прошлый год Hearthstone заработал около 350 миллионов долларов, что для подобных игр является очень большим показателем. Hearthstone - это можно сказать стандартная ККИ сделанная из сказочных персонажей, основанная на культовой игре Warcraft. Скорее всего слава Warcraftа и принесла игре такую популярность. В игре так же имеется очень удобный интерфейс понятный для обращения и пользования даже новичкам. Ещё один большой плюс Hearthstone, что в игру можно спокойно играть без доната (вложения реальных денег в игру). Хотя у игроков, которые донатят будет определённое преимущество, но при определённых умениях и стараниях вы можете ликвидировать эту разницу.



Самые популярные в мире Игры ККИ

В десятку самых популярных ККИ так же вошли: Might and Magic: Duel of Champions, Shadowverse, Покемон онлайн, HEX: Shards of Fate, Chronicle: RuneScape Legends, Pox Nora, Magic 2015 - Duels of the Planeswalkers, Mabinogi Duel, The Elder Scrolls Legends. Совместная прибыль этих игр насчитывает около 500 миллионов долларов.



В целом можно порадоваться росту популярности ККИ, так как помимо того, чтобы отнимать время у людей они развивают логическое мышление. Для подростков, если ограничить время прибывания за компьютером, игра может оказаться полезной в развитии мыслительного процесса.



