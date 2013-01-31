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Карточные игры принесут создателям более 1,3$ млрд. в год

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Старый Сегодня, 18:02
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Карточные игры принесут создателям более 1,3$ млрд. в год
Аналитическая компания провела исследования рынка коллекционных карточных игр. Исследования показали, что в 2017 году прибыль от таких игр может составить более 1,3 миллиарда долларов. Глубокие исследования, произведённые аналитиками вывели, что рост карточных онлайн-игр движется большими шагами и доход от игр увеличивается с каждым месяцем.



ККИ (коллекционные карточные игры) основаны на собирании игроком своей коллекции карт, которые можно получить посредством: покупки за игровую валюту, за реальные деньги или в качестве приза за победу в матче против соперника. Таким не хитрым образом каждый игрок собирает себе карты в собственную коллекцию. Каждая карта имеет свои уникальные способности. Для хорошей игры в ККИ нужно рационально и взаимосвязано разыгрывать свои карты на столе, что при хорошем подборе комбинаций даёт игроку преимущество. Ещё привлекательность ККИ в том, что любой человек, который ни разу не играл в подобные игры, буквально за час может обучится правилам игры и начать проводить первые поединки с реальными соперниками.

Самая популярная игра в мире ККИ, в прошлом году была Hearthstone: Heroes of Warcraft от кампании Blizzard. Только за прошлый год Hearthstone заработал около 350 миллионов долларов, что для подобных игр является очень большим показателем. Hearthstone - это можно сказать стандартная ККИ сделанная из сказочных персонажей, основанная на культовой игре Warcraft. Скорее всего слава Warcraftа и принесла игре такую популярность. В игре так же имеется очень удобный интерфейс понятный для обращения и пользования даже новичкам. Ещё один большой плюс Hearthstone, что в игру можно спокойно играть без доната (вложения реальных денег в игру). Хотя у игроков, которые донатят будет определённое преимущество, но при определённых умениях и стараниях вы можете ликвидировать эту разницу.

Самые популярные в мире Игры ККИ
В десятку самых популярных ККИ так же вошли: Might and Magic: Duel of Champions, Shadowverse, Покемон онлайн, HEX: Shards of Fate, Chronicle: RuneScape Legends, Pox Nora, Magic 2015 - Duels of the Planeswalkers, Mabinogi Duel, The Elder Scrolls Legends. Совместная прибыль этих игр насчитывает около 500 миллионов долларов.

В целом можно порадоваться росту популярности ККИ, так как помимо того, чтобы отнимать время у людей они развивают логическое мышление. Для подростков, если ограничить время прибывания за компьютером, игра может оказаться полезной в развитии мыслительного процесса.

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Влад555 на форуме  
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