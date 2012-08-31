Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,364 Благодарностей: 519 КП: 0.372

Игра против рубля: кого накажет рынок? История с будущим ослаблением рубля, которая стала едва ли не темой номер один на прошлой неделе, продолжает раскручиваться и на этой. Кто в итоге окажется прав: кто ставит на стабильный и крепкий рубль или те, кто играет против него?





Российская пресса активно трактует информацию на свой вкус. Так, например, замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин дал "Известиям" интервью, в котором сказал, что крепкий рубль подрывает конкурентоспособность российских производителей и ставит по угрозу программу импортозамещения. Он также отметил, что оптимальный курс для российской промышленности составляет 65 руб.



Различные издания тут же растиражировали это заявление с заголовками о том, что правительство якобы назвало цель ослабления рубля. Ну, на самом деле, то же самое буквально неделю назад говорил министр Денис Мантуров, так что делать из этого новость, наверное, не стоит.



Тем не менее чувствуется, что рынок с нетерпением ждет, когда на валютном рынке начнутся интервенции Минфина: какие будут объемы и каково будет влияние этих операций на курс валюты.



Несмотря на всю суету и даже частичное закрытие позиций по рублю, в целом спекулянты пока играют на укрепление рубля, причем как в России, так и за океаном.



На срочном рынке Московской биржи в конце прошлой недели количество позиций против рубля немного выросло, но выросло и количество позиций на укрепление нацвалюты, так что в целом картина не изменилась: покупателей рублей намного больше.





На Чикагской бирже на прошлой неделе желающие сыграть на понижение курса российской валюты открыли рекордный за месяц объем позиций, а их общее число достигло максимума с начала осени. Но и здесь никаких кардинальных изменений не произошло: суммарный объем позиций играющих в крепкий рубль почти в три раза больше, чем играющих на ослабление.



Вообще, ситуация противоречивая. С одной стороны, интервенции, по подсчетам экспертов, будут небольшими: по $70-100 млн в день, к тому же сама формула Минфина настолько запутанная, что получается как бы самораскручивающийся механизм по ослаблению рубля, но, с другой стороны, рынок пока не собирается отказываться от покупок рубля.



В общем, все станет более или менее ясно в ближайшие пару месяцев. Ну а пока можно порассуждать о необходимости ослабления рубля. Многие уважаемые эксперты сходятся во мнении, что промышленность, которая якобы должна выиграть и от слабого рубля, в реальности особых дивидендов не получит, а выиграют, как обычно, компании сырьевого сектора.



При этом есть еще одна немаловажная деталь: экспортеры могут выиграть за счет слабого рубля, но проиграть в тот момент, когда будут закупать зарубежное оборудование. Так что палка о двух концах.



В общем и целом, пока рубль выглядит достаточно стабильно, и, возможно, все разговоры о его ослаблении преувеличены, и в итоге мы просто получим снижение волатильности на валютном рынке, что сыграет на руку всем.



Источник Российская пресса активно трактует информацию на свой вкус. Так, например, замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин дал "Известиям" интервью, в котором сказал, что крепкий рубль подрывает конкурентоспособность российских производителей и ставит по угрозу программу импортозамещения. Он также отметил, что оптимальный курс для российской промышленности составляет 65 руб.Различные издания тут же растиражировали это заявление с заголовками о том, что правительство якобы назвало цель ослабления рубля. Ну, на самом деле, то же самое буквально неделю назад говорил министр Денис Мантуров, так что делать из этого новость, наверное, не стоит.Тем не менее чувствуется, что рынок с нетерпением ждет, когда на валютном рынке начнутся интервенции Минфина: какие будут объемы и каково будет влияние этих операций на курс валюты.Несмотря на всю суету и даже частичное закрытие позиций по рублю, в целом спекулянты пока играют на укрепление рубля, причем как в России, так и за океаном.На срочном рынке Московской биржи в конце прошлой недели количество позиций против рубля немного выросло, но выросло и количество позиций на укрепление нацвалюты, так что в целом картина не изменилась: покупателей рублей намного больше.На Чикагской бирже на прошлой неделе желающие сыграть на понижение курса российской валюты открыли рекордный за месяц объем позиций, а их общее число достигло максимума с начала осени. Но и здесь никаких кардинальных изменений не произошло: суммарный объем позиций играющих в крепкий рубль почти в три раза больше, чем играющих на ослабление.Вообще, ситуация противоречивая. С одной стороны, интервенции, по подсчетам экспертов, будут небольшими: по $70-100 млн в день, к тому же сама формула Минфина настолько запутанная, что получается как бы самораскручивающийся механизм по ослаблению рубля, но, с другой стороны, рынок пока не собирается отказываться от покупок рубля.В общем, все станет более или менее ясно в ближайшие пару месяцев. Ну а пока можно порассуждать о необходимости ослабления рубля. Многие уважаемые эксперты сходятся во мнении, что промышленность, которая якобы должна выиграть и от слабого рубля, в реальности особых дивидендов не получит, а выиграют, как обычно, компании сырьевого сектора.При этом есть еще одна немаловажная деталь: экспортеры могут выиграть за счет слабого рубля, но проиграть в тот момент, когда будут закупать зарубежное оборудование. Так что палка о двух концах.В общем и целом, пока рубль выглядит достаточно стабильно, и, возможно, все разговоры о его ослаблении преувеличены, и в итоге мы просто получим снижение волатильности на валютном рынке, что сыграет на руку всем.

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