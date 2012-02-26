Стартап Spoke, специализирующийся на мужских брюках привлек $1.8 млн.

Британский бренд мужской одежды, специализирующийся на мужских брюках закрыл инвестиционный раунд на 1.8 миллиона долларов.
Инвесторами Spoke стали Oxford Capital совместно с Forward Partners, фонд Seedcamp, такие ангел инвесторы как Адвэни, Дерек Лавлок и Роберт Истон. В связи с закрытым раундом венчурный инвестор Уилльм Орд из Oxford Capital присоединяется к Spoke. Стартап использует привлечённые средства, чтобы расширить ассортимент своей продукции, и глобально развить бизнес.
Spoke основал Бен Фаррен (сейчас генеральный директор) в 2014 году. Чуть позже к нему присоединился Морган Фаулз (сейчас исполнительный директор). У Spoke есть свой интернет-магазин Spoke-London.com, который предлагает широкой выбор мужской одежды. Магазин посещают около 500 тыс. посетителей в год, и компания продала более чем 30 тыс. пар хлопчатобумажных брюк в 30 странах мира.
Перевод специально для MMGP.RU