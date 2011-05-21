ЦБ Индии готовит обвал рупии

Центральный банк Индии планирует сильно ослабить национальную валюту в этом году, чтобы помочь экономике от ревальвации, так считают аналитики из Deutsche Bank.
В прошлом году индийский рупий опустился до самого минимума в своей истории, хотя в целом курс валюты оставался стабильным и по итогам всего года ослаб лишь на 2,7% по отношению к американскому доллару.
По подсчетам экономистов из швейцарского Банка международных расчетов, за последние три года в реальном выражении эффективный курс рупии вырос на 16%.
Аналитики Deutsche Bank полагают, что Резервный банк Индии не захочет постоянно фиксировать укрепление нацвалюты, которая уже в ближайшие месяцы может привести к снижению конкурентоспособности экспорта и снизить экономический рост.
Они приходят к выводу, что регулятор приостановит укрепление рупия и прогнозируют, что рупия, которая торговалась на уровне 68,04 за доллар в пятницу вечером, в текущем году опустится до отметки ниже 70 рупий за доллар.
Вместе с тем, что действия ФРС по повышению процентной ставки усилит доллар, в том числе по отношению к рупию, также и действия индийского регулятора по увеличению валютных резервов поможет остановить усиления национальной валюты и поспособствует продолжению роста ВВП.