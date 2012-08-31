С начала года в США обанкротился второй банк

Чикагский банк Seaway Bank and Trust Company решением американского регулятора прекратил осуществление банковских операций и стал вторым банком с начала 2017 года, закрытым в США, говорится в релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).
Отмечается, что депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут State Bank of Texas (город Даллас, штат Техас). Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками State Bank of Texas, а FDIC продолжит страховать средства на их счетах.
На конец сентября прошлого года Seaway Bank располагал активами на сумму около $361,2 млн, объем его депозитов составлял порядка $307,1 млн. По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $57,2 млн.
FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тысяч. В системе страхования на конец третьего квартала 2016 года участвовали 5980 банков и сберегательных учреждений.
В прошлом году количество банкротств финансовых организаций в США стало наименьшим с 2007 года и составило пять по сравнению с восемью банками по итогам 2015 года.