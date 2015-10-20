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IoT, умные контракты и конференция Блокчейн Экспо Лондон 2017

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Старый Сегодня, 17:21
#1
Форекс-блогер
 
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IoT, умные контракты и конференция Блокчейн Экспо Лондон 2017
На днях прошла конференция Blockchain Expo London 2017 г. , мероприятие продлилось два дня в Олимпии - конференц-центра Лондона.




Мероприятие прошло гладко, было хорошо организовано, много внимания уделялось Блокчейн, как и положено. Атмосфера была выжидательной, достаточно большой интерес вызвало данное мероприятие, для которого, очевидно, на следующий год потребуется помещение побольше.

Блокчейн Экспо Лондон включала в себя также представленные продукты в сфере IoT. IoT - это все вещи, связанные с Интернет, то есть любой Интернет-продукт. Несколько таких продуктов также было представлено на конференции. Такого рода конференции привлекают гениев, как на Hackathon в Берлине - мероприятие, которое объединило Blockchain с IoT, что неизбежно сыграло огромную роль в развитии самого Blockchain.

Вся конференция фактически делилась на два фокуса: первый был сосредоточен на сфере банковских услуг и других сферах и их продуктах, связанных с данной индустрией, вторая - это технологии, связанные с Blockchain.

Ведущие "проповедники" Blockchain также были замечены на конференции: Стефан Туал, главный операционный директор Slock.it. Он является одним из немногих людей, кто способен показать примеры использования Эфириума в сфере умных контрактов.

Грифф Грин, крипто-пионер, своим энергичным выступлением зарядил публику на конференции, а также рассказал о том, что криптовалюта Биткоин по сути является умным контрактом.

Данные о проведенной конференции можно узнать в интернете под тегом @Blockchain_Expo. Данная конференция высокого качества служит постоянным напоминанием о глубине таланта и широком спектре вариантов использования разрабатываемых решений.

Bitcoin и криптографические технологии идеально подходят для разработки новых форм платежей, денежных переводов и новых банковских услуг на Blockchain для банков.

Презентации компании WIREX привлекли к себе большое внимание. Эта компания ввела новую персональную банковскую платформу под названием MONI.

Плутус, занимающийся структурой криптографирования, и Кумар Гаурав (Cashaa) занялись системой вроде Western Union для создания доступа услуг перевода денежных средств в Африку.

Музыкальная индустрия в скором времени также собирается оказаться под защитой Блокчейн-технологий, художники своего дела также станут защищены в своих правах, и их доходы прекратят "объедать".

Без сомнения Blockchain оказывает большое влияние на цепочку поставок и перемещение товаров по всему миру, улучшая видимость и обеспечивая безопасность.

Блокчейн позволяет защитить и стоимость товаров, включая вино. Данную тему освещал Оливер Oрам (Chainvine). Карл Вейр (CrossVerify) обсуждал вопрос монетизации Blockchain, Павло Танасик (основатель BlockVerify), обсуждали способы борьбы с мошенничеством и подделкой цепочек поставок.

Blockchain Expo 2017 в Лондоне уже завершился, и теперь отправляется в июне в Берлин, затем в Сан-Франциско в ноябре, и обратно в Лондон в 2018 году в качестве глобального события.


Переведено специально для MMGP.ru


Новости о конференциях в других местах, посвященных Блокчейн:
Лондон 2016;
Торонто;
Финтех конференция в Москве;;
конференция Блокчейн в Одессе.
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Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 17:23.
sunmistik на форуме  
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