CRYPTORENCY LTD - cryptorency.com

Я не админ или владелец!
Старт: 16.01.2017
Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
|
Основная цель CRPYTORENCE LTD является, чтобы иметь возможность создать прекрасную сеть и понимание поддержки с помощью которой вы можете получить лучший гид и данные, необходимые, так что не происходит обмена разливы и есть полная безопасность для торговли, вы занимаетесь. Когда речь идет о торговле, есть несколько рекомендаций, которые должны быть выполнены, и необходимо, чтобы понять торговые советы и стратегии, прежде чем вы сможете двигаться вперед с ним. Учитывая, что команда хорошо разбираются с Bitcoin торговли, правила и советы, которые предлагаются в синхронизации с и предназначен, чтобы помочь вам в наиболее эффективным образом.
Это новая цифровая валюта, которая имеет большое влияние, и несмотря на то, есть еще сомнения, собирается ли он остаться навсегда или нет, Bitcoin удалось создать большое влияние, которое кажется совершенно неоспоримым прямо сейчас. Следовательно, торговля это выгодно, но, тем не менее рискованно. Однако мечта создать платформу, где Bitcoin торговая информация может быть гарантирована и предложил тем, кто в ней нуждается. Понимание о торговле придет естественным путем, как только вы ознакомились с самой сущностью валюты и как чудесно она может работать в качестве актива.
Платёжные системы:
Цитата:
|
MINIRENCY
Spent Amount ($) Daily Profit (%)
$10.00 - $1000.00 1.50%
NORMORENCY
Spent Amount ($) Daily Profit (%)
$1000.00 - $5000.00 2.00%
PRORENCY
Spent Amount ($) Daily Profit (%)
$5000.00 and more 2.50%
- Perfect Money - Верифицирован, 2.1 Trust Score point(s)
- Bitcoin
Выплаты:
ручные от 12 до 48 рабочих часов
Реферальная программа:
3% - 2% - 1%
Язык интерфейса:
Английский
Скрипт:
Gold Coders (cryptorency.com - Licensed)
Регистратор:
NAMECHEAP.COM - Created on 2016-07-19 - Expires on 2017-07-19 - Updated on 2017-01-09
SSL:
GeoTrust EV SSL - Valid from January 16, 2017 to January 17, 2018
Хостинг:
DDoS-Guard
IP Address:
190.115.18.125 - Belize - Belize City - Dancom Ltd
Name Server:
NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS4.DDOS-GUARD.NET
Мой депозит:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U12560659. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to CRYPTORENCY LTD User profitinfo.. Date: 13:24 30.01.17. Batch: 162124274.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!