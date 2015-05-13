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Во Львове инвестировали более 16 млн евро в альтернативную энергетику

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Во Львове инвестировали более 16 млн евро в альтернативную энергетику

В прошлом году Львовская область инвестировала 16 миллионов евро в альтернативную энергетику, — заявил глава энергосбережения Львова М. Мельник.

Мельник добавил тот факт, что в 2016 году в Старосамборском районе Львова запустили 2-ю очередь ветровую электростанцию «Старый Самбор 1», в которой мощность ветрогенераторов составляет 6,68 МВт, солнечную электростанцию на 4 МВт, более 40 солнечных батарей в частных домах, мощность каждой 600 кВт. Работа «Эко-Оптима», которая проектирует и вводит в эксплуатацию ветровые электростанции будет сконцентрирована на новых мощностях альтернативной энергетики Львова.

«У нас в планах запуск трех ветровых электростанций мощностью почти в 70 МВт, две солнечные электростанции мощность каждой 68 МВт, 100 солнечных установок на крыше домов малых мощностей, а также гидроэлектростанцию мощность, которой будет 360кВт», — дополнил Мельник.
По мимо этого, в ОГА добавили, что в 2016 году запустили в эксплуатацию 18 котловых на альтернативных видах топлива (угля, торфа и т.д.), что дало сэкономить почти 2 млн куб. м. газа.

Мельник также сообщил, что по внедрению плана энергосбережения, жителям Львова компенсировали из городского бюджета 16,5 миллионов гривен по займам на энергосбережение. Итого, около 7300 семей инвестировали 256 миллионов гривен в энергоэффективные технологии. По этому показателю Львов твердо занял 1-е место среди других областей.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 17:06. Причина: добавление изображения
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Метки
инвестиции в кризис, новости, привлечение денег, украина
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